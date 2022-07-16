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關曉彤被造謠分手、等著坐牢 工作室罵離譜：絕對告

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤莫名被造謠涉及多項犯罪行為，即將被抓去坐牢。（取材自微博）
關曉彤莫名被造謠涉及多項犯罪行為，即將被抓去坐牢。（取材自微博）

女星關曉彤與流量天王鹿晗穩定交往多年，最近突然又有爆料分手，更聲稱關曉彤因涉及多項犯罪行為，被圈內人躲避排擠，即將被抓去坐牢。不過網友看到謠言大多都認為不可信，關曉彤的工作人員更憤怒直言「沒看過這麼離譜的造謠」。

綜合媒體報導，關曉彤的工作人員日前回應「犯罪等被關」爆料內容，直說是「離譜的造謠」，並稱律師已取證，絕不姑息造謠者，並提醒大眾謠言止於智者。

其實今年5月起，網路上就流傳關曉彤將會因多個罪名坐牢，近日更有匿名帳號聲稱，關曉彤涉嫌洗錢、敲詐勒索、殺人等罪名，更說她的金主早就已經入獄了，所有娛樂圈的人都避著她，甚至爆料關曉彤已經和鹿晗分手了，「現在就等她去坐牢了」。

由於傳言並沒有相關證據，許多網友替關曉彤覺得冤枉，吐槽：「好離譜的造謠」、「路人都覺得離譜」、「這幾天的熱搜都有點莫名其妙的」、「刑事案件是可以隨便詆毀的嗎？」粉絲也怒罵造謠者缺德，並呼籲大眾：「希望大家理智吃瓜，不要聽信謠言。」

事實上，關曉彤出身自富裕家庭，從4歲就開始拍戲，可說是在觀眾關注之下長大，並獲得「國民閨女」的稱號，一直以來形象良好。

鹿晗

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