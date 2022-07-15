何超儀演洪門首領 獲選影展開幕片 演員跳鱷魚河超驚險

「Edge of the World」擔任馬來西亞國際電影節開幕片。（圖：852 Films提供）

香港女星何超儀參演的電影 「Edge of the World」擔任馬來西亞國際電影節開幕片，她與共同監製的老公陳子聰率劇組現身首映會。當晚下著大雨，冒雨前來的影迷非常多，讓3年沒到馬來西亞的何超儀受到熱烈歡迎，表示非常想念馬來西亞，也特別以廣東話答謝大家。

「Edge of the World」以19世紀英國著名探險家詹姆斯布魯克（James Brooke）的事蹟為藍本，講述他帶領馬來西亞的原住民 脫離蠻夷，走出英國的殖民統治，進入文明之路。金球獎影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）在片中飾演男主角，何超儀飾演他的前女友—天地會（又稱洪門）女首領，角色相當關鍵。

何超儀會參與「Edge of the World」一連串宣傳活動。（圖：852 Films提供）

導演 麥可豪茲曼表示，「Edge of the World」強調真實感，不採用一般好萊塢電影使用綠幕的拍攝方式，整部片都在馬來西亞沙勞越、全亞洲最大的原始熱帶雨林實地拍攝，演員拍起來特別辛苦。何超儀直言拍攝現場「很熱、很潮濕、很辛苦」，但很開心，尤其是認識了一群來自世界各地的演員及工作人員。

「Edge of the World」片中有些危險場面也是真實取景，其中更有一幕需要演員跳進有鱷魚出沒的河裡，相當驚險。編劇及監製羅伯阿林（Rob Allyn）笑說，冒險拍危險鏡頭的秘訣就是：「不要告訴他們河𥚃有鱷魚！」

由於「Edge of the World」3年前拍完碰上疫情，歐美地區改在串流平台發行，何超儀一直希望可以在亞洲上映，特別是故事發源地馬來西亞；如今該片受邀馬來西亞國際電影節開幕片，對整個劇組來說別具意義。

「Edge of the World」擔任馬來西亞國際電影節開幕片。（圖：852 Films提供）

首映會現場，何超儀與陳子聰、麥可豪茲曼、羅伯阿林以及馬來西亞演員柏榮裴拉勒(Bront Palarae)、沙羅越原住民演員彼得約翰（Peter John）合體現身，導演更特別拿出在荷蘭阿姆斯特丹電影節獲頒的最佳導演獎座上台，受到全場觀眾拍手叫好。

接下來，何超儀會參與「Edge of the World」一連串宣傳活動，更將出席紐約亞洲電影節。