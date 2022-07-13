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陸版杉菜胖了？鄉村風穿搭腫一圈 網友毒舌：過幾年就演媽吧

娛樂新聞組／綜合報導
中國女星沈月穿著遭網友批評顯胖。（取材自Instagram）
中國女星沈月穿著遭網友批評顯胖。（取材自Instagram）

中國女星沈月2017年踏入演藝圈，陸續演出「致我們單純的小美好」、陸版「流星花園」等劇，清純形象深入人心，在Instagram擁有275萬人追蹤，是中國女星Instagram粉絲數第一，不過最近她現身機場，曬出當日的穿搭照片，不過她穿著寬大的外套，被粉絲認為腫了一圈，要求她應該減肥，引起網友熱議。

台北中時新聞網報導，沈月當天身穿綠色寬外套、搭配白色襯衫，脖子上綁著藍色格子絲巾，搭配黑色的裙子，臉上掛著復古墨鏡和草帽，穿著有些復古，整體造型偏向鄉村風，氣質較樸實，和一眾女星的私下穿搭很不同。沈月發文透露自己在等飛機，不過疑似飛機誤點，她直呼：「延誤好久，好久，好久，好久，久到離譜」。

不過，有網友認為沈月穿著顯胖，吐槽她的穿衣審美「就說咋這麼熟悉，像我奶昨在地裡穿的」、「一點氣質都沒有我的天」、「提個建議肩寬不要穿這種衣服」。

還有人直言「沈月似乎胖了」，竟留言要求「減一下肥謝謝」、「從小美好到現在五年了呢，還記得流星雨被全網嘲的時候嗎？剛有點成效就擺爛了嗎？不趁這幾年做好臉和身材管理，過幾年就演媽吧」，關於沈月身材的話題成為網路熱門話題，有些人則認為部分網友太苛刻。

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