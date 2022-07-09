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Jessica得知王心凌快40歲 驚呼：看起來像Baby

娛樂新聞組／綜合報導
王心凌最新一集將一口氣挑戰2個舞台。（圖：芒果TV提供）
王心凌最新一集將一口氣挑戰2個舞台。（圖：芒果TV提供）

女星王心凌在「乘風破浪」第三季最新一集中，一次挑戰兩個高難度舞台，其中她與人氣超高的鄭秀妍（Jessica）、李斯丹妮組隊，挑戰唱跳歌曲「夢不落雨林」。曝光的幕後花絮中，33歲的Jessica得知王心凌快要40歲時，驚嘆：「妳看起來就像Baby！」讓王心凌聽了好害羞。

王心凌接下來將在「浪姐」一次挑戰兩個高難度舞台，一個舞台是原本的「星星點燈組」，加入冬奧冠軍徐夢桃，屆時將演出「孤獨頌歌」；第二個舞台與鄭秀妍、李斯丹妮組隊挑戰唱跳舞台「夢不落雨林」，讓她壓力爆棚。

王心凌（左起）、李斯丹妮和鄭秀妍合作「孤獨頌歌」舞台。（圖：芒果TV提供）
王心凌（左起）、李斯丹妮和鄭秀妍合作「孤獨頌歌」舞台。（圖：芒果TV提供）

由於王心凌這次挑戰艱鉅，原本將大小事攬在身上的她，特別請蔡卓妍（阿Sa）擔任副隊長協助，並將每位團員訓練安排得有條不紊，讓人再度為王心凌的團隊管理能力感到驚嘆。其實王心凌之前就在自己的「CYNDILOVES2SING愛．心淩巡迴演唱會」擔任演唱會總監，近期展現的管理技能，全是多年演藝工作裡實戰磨練出來的。

此外，王心凌首度和徐夢桃合作舞台，但第一次見面，徐夢桃就表示很喜歡王心凌的經典歌曲「愛你」。早前，在節目的首次記者會後台兩人打成一片，還約好有機會一起去滑雪

王心凌 滑雪

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