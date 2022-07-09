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汪峰第29次衝擊頭條失敗 熱搜被安倍「截胡」

娛樂新聞組／綜合報導
汪峰看見音樂計畫火熱開啟，同日日本前首相安倍晉三演講時遭槍擊。（取材自微博）
汪峰看見音樂計畫火熱開啟，同日日本前首相安倍晉三演講時遭槍擊。（取材自微博）

歌手汪峰每推出新的音樂作品，演藝圈就會出大事，導致每次話題總被蓋過，中國網友甚至戲稱「汪峰發歌必有大瓜」，就連妻子章子怡都曾公開調侃老公「我老公太會了，不僅出歌而且產瓜」。日前汪峰展開「看見音樂計畫」，沒想到當天前日本首相安倍晉三遭到暗殺，硬生生蓋過他的宣傳活動。

中國網報導，「看見音樂計畫」是抖音平台的線上海選活動，有多個音樂類型賽道、多位明星專業評審助陣，主打多平台推廣、多元化視聽服務，希望助力原創音樂人和優秀原創音樂作品被更多的人看見、聽見。

而汪峰在計畫中擔任搖滾賽道的專業評審，本想藉此衝上熱搜榜第一，沒想到當天安倍晉三遭槍擊身亡的新聞震驚全球，微博熱搜也幾乎由相關事件霸屏，讓汪峰的頭條夢再度被截胡。

汪峰8年來共29次「衝擊頭條」失敗，讓網友笑稱他「人設不倒」。（取材自微博）
汪峰8年來共29次「衝擊頭條」失敗，讓網友笑稱他「人設不倒」。（取材自微博）

搜狐娛樂報導，「汪峰定律」可追溯自8年前，每當汪峰傳出重要新聞，總有更大的頭條被爆出。例如，汪峰在2013年9月13日下午宣布離婚，當晚王菲也宣布和李亞鵬離婚；2015年汪峰成功求婚章子怡，當晚鹿晗吳亦凡在春晚彩排現場上演「世紀同台」；2021年1月，他預告發表新歌，鄭爽隨即遭爆出代孕疑雲。這些年來，汪峰共29次「衝擊頭條」失敗，更讓網友笑稱他「人設不倒」。

安倍 吳亦凡 鹿晗

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