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每天花四小時變古人 馬麗新劇笑料多

記者黃保慧／綜合報導
馬麗是中國大陸喜劇團體開心麻花的當家一姐。(圖：華映提供)
馬麗是中國大陸喜劇團體開心麻花的當家一姐。(圖：華映提供)

古裝爆笑喜劇「李茂扮太子」由新導演高可編劇及執導，集合中國大陸高票房喜劇演員馬麗、常遠、艾倫等人合作搞笑，大玩諧音哏趣味，電影在中國大陸創下近17.7億的高票房佳績。

馬麗表示，天天花四個小時變身古人，雖然辛苦但和一群有默契的老友合作演出，一起想搞笑梗，天天都拍得很開心。而她的老公許文赫是「李茂扮太子」的表演指導，「我和老公認識以來，他常會協助我建立角色，這次可以一起工作，可以在現場直接討論，是很好的事。」但她透露因為老公在現場，每次要演夫妻間的親密互動，常遠都放不太開，馬麗說：「因為常遠知道許文赫學過跆拳道，演感情戲時，常遠就明顯放不開，我特別要許文赫來指導他演出。」

「李茂扮太子」大玩諧音梗，故事靈感來自知名的民間傳說「狸貓換太子」，導演高可花了三年的時間編劇本及其中的笑梗，「這是個架空歷史的古裝劇，給喜劇更大的表演空間，跳脫許多現實的限制，讓笑點可以做得更炸。」電影也集合知名喜劇演員馬麗、常遠、艾倫等人共同搞笑，還有韓星克拉拉特別客串美麗女巫一角，也不計美醜，瘋狂演出，讓電影笑料不斷。

馬麗是喜劇團體「開心麻花」的當家一姐，以電影「夏洛特煩惱」成功躍上大銀幕，接連演出多部大賣喜劇作品，在今年2月她累積票房成績超過100億人民幣（約15億美元）的紀錄，成為首位票房破百億的中國女演員。

電影 導演 跆拳道

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