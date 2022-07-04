劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

7月1日是香港 回歸25周年，巨星劉德華擔任「回歸晚會」嘉賓，與謝霆鋒 、陳偉霆同台演唱。事後他仍難平復激動心情，隔天在抖音 發布短片，深情高歌「東方之珠」衝上熱搜，不過網友的重點卻是「劉德華年輕顏值」。

香港01報導，劉德華日前上傳影片，演唱粵語版「東方之珠」，不過有網友形容影片中的他兩鬢斑白，微笑時皺紋藏不住，引起熱議。有人表示感慨：「華仔也有白髮了，看到鬢間的白髮，突然淚目了，他是陪我走過了整個青春的偶像。」也有人說：「看到你的白髮，我只希望你能照顧好身體，幸福生活。」

也有一部分網友為華仔平反，認為只是燈光問題，加上他已60歲了，老了也是正常的事，並稱讚他仍是男神。

在日前香港回歸25周年的晚會上，劉德華和謝霆鋒、陳偉霆登上紅磡舞台，合唱劉德華的經典歌曲「中國人」。很多媒體都用「三代男神」來形容他們三人，劉德華1961年出生，謝霆鋒1980年出生，而劉德華比謝霆鋒大了19歲，的確是兩個世代；不過事實上，謝霆鋒只比陳偉霆大5歲，只是因為出道較早，讓大眾以為兩者年紀差很大。