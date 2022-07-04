編劇羅啟銳離世 鍾楚紅悼念：成就「秋天的童話」

鍾楚紅的魅力風靡萬千男女，「秋天的童話」讓她圈粉無數。（圖：甲上提供）

曾獲金馬獎最佳導演 的羅啟銳 日前離世，享壽69歲。他5月時才以編劇身分與導演老婆張婉婷合體，和媒體分享由周潤發、鍾楚紅主演的「秋天的童話」35周年重映點滴，想不到現在傳出噩耗。而鍾楚紅得知此事，也哀悼「多謝你成就了秋天的童話」。

鍾楚紅得知羅啟銳導演離世，回憶道：「『秋天的童話』是我收過少數完整的劇本之一，當日讀著笑了又哭，哭完又笑．有幸能參與其中。憶起當日在紐約街頭拍攝時你永遠的笑臉，君子、謙遜的態度，我不會忘記，Alex，一路走好。」也向張婉婷喊話，「節哀，多謝你成就了秋天的童話」。

吳君如則因拍攝「歲月神偷」與羅啟銳合作，難過表示：「好傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍『歲月神偷』時真是感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對。」

吳君如、任達華則拍攝「歲月神偷」與羅啟銳合作。（取材自IMDb）

任達華也低落發文表示難以接受：「我的老師，家人般的摯友羅啟銳先生離開我們了。過去的一切像走馬燈一樣不停閃現，『歲月神偷』片場，一起吃鉢仔糕，一起專注地拍攝擦皮鞋那場戲……。」

導演王晶也發文悼念，回憶兩人第一次碰面是80年代初在邵氏片場，他和張婉婷剛拍完「非法移民 」從紐約回來，英姿煥發，「當時大家都年輕，感到前面的路很長」。如今聽聞噩耗，直嘆世事無常，「我們這一輩，也到了一個一個走的時候了，再會」。