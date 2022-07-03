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張學友慶香港回歸 沒提「祖國」挨轟 央視火速刪片

娛樂新聞組／綜合報導
張學友的言論，引發不愛國的質疑。（視頻截圖）
張學友的言論，引發不愛國的質疑。（視頻截圖）

7月1日是香港回歸25周年的日子，許多明星錄製影片慶祝，當天央視曬出香港四大天王之一的張學友的影片，不過影片中張學友全程都沒有提到「祖國」或「回歸」等字眼，有些網友批評他的祝福明顯不夠愛國，影片很快便被央視刪除，引起議論。

鳳凰娛樂報導，張學友在影片中穿白色上衣素顏出鏡，他表示，「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏，但是自己和這個城市一起成長的，從這裡出生，從這裡長大」，所以他仍然相信這個城市，也仍然希望這個城市會變得比以前更好，影片最後則說「香港加油」。

張學友這段話表面看起來並無不妥，但有網友發現，他全程都沒有提到祖國或回歸等字眼，影片迅速引起網友熱議，有人認為張學友刻意迴避香港回歸這幾個字，對比其他香港明星的發言，張學友的祝福明顯不夠愛國；還有人認為張學友的言論太虛偽，留言大喊要脫粉。

由於事件快速發酵，甚至連香港其他藝人的立場問題也被牽扯進來，央視不久後便將影片刪除，但還是有許多網友把影片存檔，質疑張學友不愛國。

除了張學友外，袁詠儀的兒子魔童去年也因為「不愛國」言論登上熱搜。魔童因為回覆網友時用英文說「自己不在中國」，但照片背景可見他人在香港，因此遭到許多中國網友砲轟。

事後袁詠儀火速發文澄清，表示魔童用英文可能讓大家誤解，並稱已第一時間糾正兒子，「以後將不會再犯同樣的錯誤」，文末更表明全家人的立場，表示「身為中國人會做該做的事情，不能做的事情，一定不會去做」。

袁詠儀的兒子去年也因為言論登上了熱搜。（取材自微博）
袁詠儀的兒子去年也因為言論登上了熱搜。（取材自微博）

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