Baby作品遭除名？網傳1原因被遷怒 惹封殺傳聞

Angelababy在新劇「愛情應該有的樣子」飾演美妝公司經理，成績不俗。（圖：愛奇藝國際站提供）

女星Angelababy（楊穎）最近曝光率高，不只與賴冠霖搭檔的新戲「愛情應該有的樣子」熱播中，並主持綜藝節目「奔跑吧10」、「萌探探探案2」，每周話題不斷。但她先前被網友發現，遭到參演的作品除名，加上註銷數間工作室，引發猜測遭到官方封殺，所幸隨著作品接連播出，證明她仍是一線女星。

香港 01報導，早前有網友發現，Baby數個待播的電視劇包括「塵緣」、「漫影尋蹤」、「暮色心約」，以及熱播中的「愛情應該有的樣子」，竟將她除名；連多年前與吳秀波合作的「渴望生活」也有相同狀況，反而被封殺的吳秀波仍在列表內。5月時Baby更一口氣註銷四間位於江蘇的工作室，種種跡象讓網友聯想女星趙薇 先前也因捲入稅務爭議遭作品除名，之後被封殺，消失至今，擔心Baby步上趙薇後塵。

Angelababy（左）、賴冠霖在劇中戀人互動火花十足。（圖：愛奇藝國際站提供）

不過，日前「楊穎工作室」官方微博 發布7月行程圖，顯示Baby一整個月行程不斷，包括綜藝錄製、雜誌及廣告拍攝、線下活動等，打破「被封殺」傳聞。此外，之前她被除名的電視劇也已經恢復，有粉絲解釋，疑似因騰訊視頻購買「愛情應該有的樣子」海外獨播權，與獨播平台愛奇藝產生矛盾，因此遷怒Baby。

Baby和賴冠霖在「愛」劇中談起跨越7歲差的甜蜜姊弟戀，浪漫幸福場面不斷；兩人近日受訪，暢聊拍攝過程與愛情觀。Baby笑說：「姊弟戀肯定是有它過人之處吧！」她指出姊姊的細膩、包容和成熟，或許可以讓弟弟活得更自在通透。賴冠霖則認為戀愛裡不存在妥協，「像是徐光兮只是尊重尹亦可，沒有因為愛，態度上就有妥協，如果談戀愛涉及妥協，你不快樂談它幹嘛呢」。