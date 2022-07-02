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劉亦菲昔日14歲以美籍入學惹議 北影：專業達水平

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲憑「夢華錄」，人氣再翻紅。（取材自微博）
劉亦菲憑「夢華錄」，人氣再翻紅。（取材自微博）

女星劉亦菲近期主演古裝劇「夢華錄」，收視率驚人、話題不斷，她的人氣也再度高漲；不過人紅是非多，最近有網友質疑劉亦菲為何可以在14歲時、尚未取得美國籍時就以外籍考生身分錄取北京電影學院（北影），引發爭議。近日北影終於出面回應。

新浪娛樂報導，針對劉亦菲入學資格問題引發爭議，有網友爆料北電官方回應截圖，顯示校方回覆表示劉亦菲當時持有美國護照，具有美國國籍和高中畢業證書，符合外國留學生入學資格。

回覆中也說明專業能力方面的考量，表示入學考試由表演學院招生工作小組統一組織，劉亦菲經過三輪專業考試，具備相關專業知識和綜合素質，達到入學水平。

另一方面，劉亦菲和陳曉主演的「夢華錄」原定7月3日在騰訊視頻提供會員欣賞完結篇，日前卻祭出「大結局點映禮」，開放會員再度付費18元（人民幣，下同，約2.6美元）搶先看結局，引發網友怒轟遭官方禁止的「超前點播」借殼還魂，憤而向中國廣電總局檢舉。

中國愛奇藝平台2019年因電視劇「慶餘年」的付費超前點播一事惹上官司敗訴，官媒更重批此舉違背法規與商業道德；去年起騰訊、優酷及愛奇藝也主動取消「超前點播」功能。不過如今騰訊視頻因「夢華錄」結局篇，針對會員二次收費，據統計有逾200萬人付費搶先看，讓平台賺進3600萬（約537萬美元）。

劉亦菲 北京 招生

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