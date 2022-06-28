「自以為藝術家，別人當是屁」…楊冪罵的是前夫劉愷威？

楊冪疑似在綜藝節目暗指前夫劉愷威自以為是藝術家。（取材自微博）

女星楊冪 與香港 演員劉愷威於2013年結婚，婚後育有一女「小糯米」，可惜兩人婚姻撐不到7年就於2018年離婚，離婚後女兒主要跟隨爸爸生活。近日楊冪在節目中談到感情和友情，一番話被認為似乎在暗指劉愷威，以及曾經很要好的閨密唐嫣。

香港01報導，楊冪日前在節目分享感情觀，直言：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」這句話雖未指名道姓，但卻讓人立刻聯想到她的前夫劉愷威，因為劉愷威過去受訪曾說自己與老婆都是演員，但路線不同，自己是走藝術路線，還說楊冪的路線比較商業；事後楊冪表示「不同意劉愷威的說法」。

劉愷威過去受訪曾說自己與老楊冪都是演員，但路線不同。（取材自微博）

此外，楊冪性格灑脫，表示喜直言喜歡一個人是無法控制的，「因為那個人是你唯一的『解藥』，但如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念。」對照現實，小糯米出生後解藥就到期了，他們的婚姻也走上末路。

楊冪談到友情時，則認為朋友變了就該斷：「曾經很看重的朋友，突然間就變了，那就斷吧！」並表示如果朋友離開，「可以接受，不會難過」。網友立即猜測她指的是有9年交情的女星唐嫣，當年唐嫣是她唯一的伴娘，事後卻傳出閨密為搶角色撕破臉，兩人之後也確實沒了互動。