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被狗仔爆罹患「隱疾」舊聞 林志炫氣炸：14年前就澄清

記者林士傑／綜合報導
林志炫近年努力經營中國演藝事業。（本報系資料照片）
林志炫近年努力經營中國演藝事業。（本報系資料照片）

資深狗仔葛斯齊先前爆料汪小菲出軌後聲勢一飛衝天，日前直播時再掀起話提；他聊起罹患暗病（隱疾）的明星真有其人，透露對方即是林志炫。稍早林志炫透過微博反擊：「一個早已澄清的舊聞，時隔14年被人翻出對我造成二次傷害，何其無奈！」

葛斯齊直播時說，林志炫2008年跟空姐前女友交往時把暗病傳染給對方，後來林志炫透過經紀人向對方解釋，得病原因是自己在中國商演時下榻飯店的床單不乾淨，並非私生活混亂。當年空姐舊愛疑因不滿林志炫在自己小產後漠不關心，於是出面指控他劈腿且有性病，林志炫第一時間發表聲明澄清，甚至出示健康檢查報告證明自己很健康。

葛斯齊直播時聊起罹患暗病（隱疾）的明星真有其人，對方即是林志炫。（本報系資料照）
葛斯齊直播時聊起罹患暗病（隱疾）的明星真有其人，對方即是林志炫。（本報系資料照）

往事又被提起並登上微博熱搜後，林志炫火速發文澄清：「人在家中坐，禍從天上來？14年前的舊聞還有人煞有其事當新聞？2008年為了這個子虛烏有的指控，我特別出示健康檢查報告以證清白，當年在場的媒體記者也都親眼核實了這份報告。」他氣指狗仔為了流量消費藝人，反問：「對娛樂圈真的有意義嗎？」

對於林志炫的回應，葛斯齊也直接回懟：「無風不起浪，若要人不知除非己莫為。」他最後還直接喊話：「炫哥別生氣！以後少提您就是了！」疑似回嗆林志炫。

微博 汪小菲

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