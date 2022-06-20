網祝華晨宇「父親節快樂」被粉絲咒罵 張碧晨遭瘋傳代孕

張碧晨與華晨宇去年公開育有一女。（取材自微博）

有網友在6月19日父親節祝歌手華晨宇「父親節快樂」，結果卻遭到花花的的粉絲集體討伐「你沒有自己的爹嗎？」；連「孩子媽」張碧晨也被質疑男方粉絲抹黑是否代孕，逼得張碧晨好友曬照闢謠。

眾所周知，華晨宇和「涼涼」女歌手張碧晨曾公開承認有一個女兒。然而，一些華晨宇的瘋狂粉絲連帶著張碧晨一起罵。很多人都好奇，「孩子他爸過個父親節怎麼了」，還有網友嘲諷道「不是好爸爸就不配過父親節嗎」？

此外，網上瘋傳張碧晨找代理孕母生小孩的消息，指出小孩是於2019年2月出生，但張碧晨在2018年11月出席活動時，肚子卻還是平的，完全看不出懷孕7個月的跡象，諷刺說是「人類醫學奇蹟」。6月20日晚，張碧晨好友在社交平台發文，否認張碧晨代孕一事，還曬出張碧晨生產照，力證所說為真。

好友曬出張碧晨懷孕的照片。（取材自微博）

好友寫道：「作為工作夥伴也作為好朋友，我始終知道她所經歷的一切。這些年裡發生的種種，我們始終相信時間會證明一切。但昨天晚上所發生的，在她微博 廣場出現的這些言論，即便以往的種種我們習以為常，這一次依然驚心動魄，可以如此沒底線，罵孩子、造謠代孕、惡意傳播、惡毒詛咒。從來沒有這麼荒唐地想過，有一天一位母親需要通過孕照來證明自己生育過，真是無奈至極。」

好友稱：「我陪著她從懷孕到產檢，並親手迎接這個才33周就迫不及待來到這個世界、出生體重僅1.76千克的小天使 。她像天底下所有的孩子一樣可愛聰明，每一步成長都牽動著愛她的人的心。」