黃曉明離婚後第一個父親節 暖收兒子卡片 Baby也在場

黃曉明在社交平台公開小海綿與他的合照，及送給他的父親節禮物。（取材自微博）

6月19日是國際父親節，不少藝人也在社交媒體上發文慶祝。男星黃曉明 與楊穎（Angelababy ）今年初結束七年婚姻，兒子小海綿由兩人共同撫養；外界也關注黃曉明離婚後首個父親節怎麼過，他則在社交平台上傳和兒子的合照，及收到的父親節禮物。

香港 01報導，黃曉明的兒子小海綿平日主要由前妻Baby照顧，不過在父親節這個大日子，三人似乎仍團聚在一起。根據黃曉明上傳與小海綿的影片，只見小海綿送他親手製作的父親節卡片，更用奶音說：「爸爸，這個字是我自己寫的，爸爸節日快樂！」黃曉明更感動表示：「沒想到我也有這麼一天，值了。」此外，影片中還可以聽到疑似是Baby在旁催促小海綿快點的聲音，令粉絲欣慰兩人離婚後沒有交惡。

黃曉明在社交平台公開小海綿與他的合照，及送給他的父親節禮物。（取材自微博）

黃曉明也上傳小海綿騎在他肩頭的照片，並分享自己小時候與爸爸的合照，感謝爸爸，「爸爸，曾經你是我的英雄。現在，你又教我成為了他的英雄。父親節快樂」。

而港星鄭嘉穎與陳凱琳結婚四年，育有兩個兒子，一家四口幸福美滿。父親節當天，3歲的大兒子Rafael也親手畫了一幅油畫送給鄭嘉穎，讓他笑得合不攏嘴，直呼是「最佳父親節禮物」。