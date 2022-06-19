「一周的朋友」共創青春記憶 傳遞校園友誼

青春校園電影「一周的朋友」演出趙今麥（右）、林一的珍貴友情。（取材自微博）

由趙今麥、林一領銜主演的青春校園電影 「一周的朋友」近日上映。影片講述幾位朋友一起創造共同記憶的故事，充分展現了青春的朝氣與可貴，傳遞了友情的力量與感動。

綜合媒體報導，「一周的朋友」根據日本漫畫家葉月抹茶同名作品改編，由林孝謙執導、呂安弦編劇，故事講述女主因為一場車禍 記憶只能保持一周，為了不讓身邊的朋友受傷害，女主決定慢慢不跟同學來往，孤立自己。直到男主轉學來到這個班裡，發現了女主的秘密，願意跟她一起面對病魔，尋找治療方法。

女主角趙今麥飾演因車禍記憶只能保持一周的林湘之，林一則是男主角徐又樹，另外兩個主要角色是沈月飾演的宋曉楠，以及汪佳輝飾演的蔣吾，他們四人在點滴相處中逐漸成為好朋友，並組成「末日生存小隊」，在高考 前互相鼓勵互相陪伴，一起在「秘密基地」裡讀書學習，一起在火鍋店分享對於未來的期盼。通過對校園生活場景的細膩刻畫，電影在真實展現學生時代真摯友情的同時，亦呈現出主人公的抉擇與成長。

清新治癒的校園題材、撲面而來的青春氣息，加之反轉的劇情，使得影片在上映後引發廣泛共鳴。不少網友表示，影片中黑板上的高考倒計時、課桌上的習題冊、考場上的答題卡，無一不喚起自己對於難忘校園生活的記憶，四人之間千金不換的美好友誼，更是令人不禁想起曾經並肩作戰的摯友。

為了真實還原高中學習生活，劇組特意去「考古」，翻出2012年、2013年的試卷復刻列印，同時，課表、英文參考書、課本都是當年真實存在的，林孝謙說，將這些細節還原至關重要，因為現在的觀眾都非常聰明，有些時候會像偵探一樣研究細節。「我們特別害怕在大銀幕上有特寫鏡頭穿幫之類的笑話，所以這次戲中的美術、道具、情節都會盡量還原到當年的本色，做得越細，觀眾才會越信服。」