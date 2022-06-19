「華為小公主」姚安娜坎城奪獎 姊孟晚舟：被妳驚喜

孟晚舟發文祝賀同父異母的妹妹姚安娜（圖）。（取材自微博）

有「華為 小公主」之稱的姚安娜 ，主演短片5月底在坎城影展贏得短片金棕櫚，華為前財務長孟晚舟 近日發文，「從小到大我不常誇妳努力，但時常被妳驚喜，祝賀妳…人生充滿種種可能，全力以赴吧！」

孟晚舟（圖）發文祝賀同父異母的妹妹姚安娜。（路透資料照片）

綜合媒體報導，孟晚舟近日在朋友圈寫下「美好總能慢慢沉澱，芳華總會靜靜開啟」，並配上姚安娜主演影片「海邊升起一座懸崖」海報。這是姚安娜出道之後，孟晚舟首次提及這位同父異母的妹妹。

而姚安娜加入娛樂圈後，幾次在微博提到姊姊，第一次她寫「大家為什麼喜歡姊姊，不喜歡我」，引起了一些爭議，還有一次是孟晚舟自加拿大獲釋後，姚安娜發文祝福「姊姊妳永遠是我的榜樣，是全家的驕傲」。當時吸引90萬名網友按讚。

24歲姚安娜（原名姚思為）跟孟晚舟是同父異母的姊妹，相差26歲的兩人同為華為創辦人任正非的女兒，分別跟母姓，一個姓孟、一個姓姚。姚安娜去年以歌手身分出道，因家庭背景受注目，「海邊升起一座懸崖」是她首次挑戰演戲。

同樣是華為公主，外界常常將孟晚舟與姚安娜比較。其實，姚安娜曾立志當高科技人才，但五歲開始學習芭蕾舞的她畢業後最終沒有加入華為，反打著「破格公主」的旗號，進軍娛樂圈。而孟晚舟1993年加入華為，2011年4月起擔任華為常務董事兼CFO ，與父親任正非一起打天下，甚至被認為是華為接班人。