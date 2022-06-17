張庭神隱5個月行動了 頻帶貨自家美妝…卻被爆開天價

張庭(右)、林瑞陽神隱5個月後終於按耐不住。（取材自微博）

林瑞陽和張庭夫妻在中國的公司去年涉嫌傳銷被調查，名下88.8億元台幣（約2.98億美元）資產也遭凍結。神隱5個月後兩人按捺不住，開始展開反擊，先是控告官方重複立案亂象，近日張庭更被發現頻繁為自家品牌「TST庭祕密」開直播宣傳產品，不過新品防曬乳價格不菲，35ml就開價328元人民幣（約48美元），價格遠高於市面上知名防曬品牌。

張庭夫婦的美妝品牌「TST庭祕密」近期通過「巨擘億網」微信 視頻號進行8周年活動，張庭不僅現身直播，還頻繁在微信群為自家商品掛保證，表示：「每個商品都必須經過我的臉，放心吧！」

據悉，品牌20日將推出新品防曬乳，卻被發現35ml就要價人民幣328元，遠高於市面上知名防曬品牌，似乎難以卸下「騙錢」標籤。

上個月，張庭以公司名義控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院「重複立案」亂象，希望能要回凍結的數十億資產。她還透過「TST庭祕密」官方微博 發表聲明說，「公司注意到有關媒體近期對我司涉石家莊市裕華區行政調查案件的報導及評論。少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資 和法治環境的信心，其目的不可能達到。作為台商企業，我們始終對大陸法治和投資環境抱有信心」。