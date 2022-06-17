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楊丞琳曝與李榮浩私下互動 「狀聲詞」尋夫被笑像蛇

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳模仿怎麼呼喚另一半，模仿到連自己都笑場。（取材自微博）
楊丞琳模仿怎麼呼喚另一半，模仿到連自己都笑場。（取材自微博）

女星楊丞琳和歌手李榮浩結婚近三年，感情甜蜜，本月初李榮浩還在微博準時為楊丞琳慶生，公開放閃。近日楊丞琳上綜藝節目「燦爛的前行」，談到情侶之間的暱稱，首度透露和李榮浩之間的「默契」，害羞模樣引起熱議。

楊丞琳在節目上坦言，很害怕「baby、寶寶、寶貝」之類甜蜜的稱呼，「但『啾啾』可以」。她還笑說喜歡用「狀聲詞」在人群中呼喚另一半，節目中示範用「嘶嘶」聲尋找老公，「我們沒商量，但他知道（我在叫他），他還曾說很像蛇」。

雖然全場笑翻，不停疑問到「什麼東西？」但夫妻倆甜蜜氛圍仍感染觀眾。不過，楊丞琳不肯透露和老公之間的暱稱：「很多都不可以告訴你們！」

此外，李榮浩最近發布新歌「習慣晚睡」，從日常發想，將「熬夜」與「失眠」入詞，以輕鬆的旋律率性唱出當代人現狀，讓網友心有戚戚焉，更人留言直呼：「李榮浩太懂我們了」、「李榮浩是在我的生活裡裝了監視器嗎。」

李榮浩新單曲「習慣晚睡」，讓網友直呼「太懂我們了」。（圖：華納音樂提供）
李榮浩新單曲「習慣晚睡」，讓網友直呼「太懂我們了」。（圖：華納音樂提供）

這首歌是李榮浩第七張創作專輯中最新力作，節奏歡快且風格清新，讓整張專輯有了更多不同的風格及元素，也令人期待接下來陸續將發表的新歌。

失眠 微博

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