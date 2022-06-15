「乘風破浪」不見勾心鬥角 還能再有「王心凌」嗎？
「乘風破浪」第三季在豆瓣摘得了6.4分的評分，剛剛過及格線的成績，與開播時熱鬧的聲勢呈現巨大反差，「一公難看」甚至登上了微博文娛熱搜榜第一的位置。網友的吐槽主要集中在「選歌平庸」、「演繹平庸」、「真人秀無聊」上。
公演平淡 網友質疑選曲實力
羊城晚報報導，將觀眾胃口吊足的「乘風破浪3」第一次公演播出後，節目呈現的「談笑一生」、「要你管」、「你不要擔心」等8個舞台表現平淡。音樂博主耳帝直言「第一次公演舞台讓人失望」，同時指出「選歌保守老套，缺少大膽有新意的選歌」、「舞台設計與形式缺乏新鮮感」、「改編缺乏深度與亮點」、「拋棄了全開麥又後期大肆修音，讓舞台聲音缺乏真實的現場感」等幾大問題。
「一公」之後，「二公選曲」也登上熱搜。在「年少時的夢想」主題下，鄧麗君「愛像一首歌」、王菲「夢中人」、蔡依林「怪美的」、王嘉爾「okay」、草東沒有派對「山海」、與非門「樂園」、常石磊「我我」、金池「誰不是」8首歌進入候選名單。
強調突破 實力派難以發揮
不合理的賽制和節目設定，也應該為節目難看「背鍋」。
此次，「乘風破浪3」為節目中的六場公演設置了四種舞台形式，分別是唱跳（挑戰唱跳合一的女子齊舞）、唱樂（挑戰與樂隊合作的小型音樂現場）、唱演（挑戰用音樂表演講述故事的魅力）、唱秀（挑戰更先鋒的音樂表達）。不過，也因如此，舞台上出現了4種表演形式混戰的局面，因為各種側重，也模糊了評價衡量標準。
另外，在選曲和選擇舞台表演形式上，受制於節目組的規則，往往出現熱門曲目遭哄搶，冷門曲目無人問津的現象。比如，「二公」演出選歌環節中，具有故事感、適合舞台呈現的「我我」成為「香餑餑」。因此，女明星們面臨著「拼手速搶歌」的局面，選不上心儀曲目就只能「退而求其次」。
此外，當以爵士樂見長的唱作人劉戀玩起了唱跳，搖滾酷姐趙夢唱起了抒情慢歌，雖然有打破常規、突破自己的一面，也遭到「放著多年練就的屠龍刀不用，改拿不擅長的繡花針」的質疑。
實力派歌手們發揮受限，實力派舞蹈演員也面臨掣肘。唱秀作品「霧裡」中，集齊了朱潔靜、唐詩逸這兩大專業舞蹈院團首席和解放軍藝術學院舞蹈系畢業的齊溪，然而，節目本身卻沒有太多舞蹈發揮空間，難怪不少觀眾吐槽：「齊舞動作根本沒有很齊，高難度動作也不多，白瞎了這些頂尖舞者。」
一方面是實力派無處發揮，另一方面卻是「趕鴨子上架」。主持人謝娜指出，在「野薔薇」中負責演奏貝斯的王紫璇是「第一次學貝斯、第一次在舞台上彈樂器」。臨陣磨槍、倉促上陣，雖然勇氣可嘉，但王紫璇難以貢獻出高水平的舞台演奏，最終，貝斯變成她手中的道具，表演形式大過實際演出效果貢獻，相比較一旁伯克利學院派畢業、研習吉他多年的于文文高下立判。
女星團建 真人秀一團和氣
如今談起「浪姐」系列節目，「超級時長」已成為節目標籤之一。動輒兩個多小時的單集體量，讓觀眾叫苦不迭。但形成鮮明對比的是，付費的舞台純享版節目裡，時長滿打滿算尚不足40分鐘。
事實上，在大多數時間裡，節目都在事無鉅細地交代「女明星的社交」、「排兵佈陣心理活動」、「準備功課勤學苦練」，再加上「吃飯日常」、「化妝準備」、「出工上班」的瑣碎片段，讓節目淪為一團和氣的流水賬。
節目氛圍上，本季節目也將「一團和氣」進行到底，少了毒舌和綿裡藏針，通篇只剩鼓掌、歡呼、加油打氣和姐姐們的互相肯定。
越來越「懂事兒」姐姐們也給節目組出了大難題，通過觀摩前兩季節目而積累了豐富經驗的她們個個「乖巧又識大體」，儘管有于文文、趙櫻子的隻言片語先後掀起小小水花，與其說是「有交鋒」，不如說是節目組通過剪輯放大了兩位姐姐的隻言片語。就連第二季中渾身冒刺兒的寧靜，也在本季中將「好好好」進行到底。
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