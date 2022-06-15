「乘風破浪」不見勾心鬥角 還能再有「王心凌」嗎？

王心凌組 演唱「野薔薇」。（取材自微博）

「乘風破浪」第三季在豆瓣摘得了6.4分的評分，剛剛過及格線的成績，與開播時熱鬧的聲勢呈現巨大反差，「一公難看」甚至登上了微博文娛熱搜榜第一的位置。網友的吐槽主要集中在「選歌平庸」、「演繹平庸」、「真人秀無聊」上。

公演平淡 網友質疑選曲實力

羊城晚報報導，將觀眾胃口吊足的「乘風破浪3」第一次公演播出後，節目呈現的「談笑一生」、「要你管」、「你不要擔心」等8個舞台表現平淡。音樂博主耳帝直言「第一次公演舞台讓人失望」，同時指出「選歌保守老套，缺少大膽有新意的選歌」、「舞台設計與形式缺乏新鮮感」、「改編缺乏深度與亮點」、「拋棄了全開麥又後期大肆修音，讓舞台聲音缺乏真實的現場感」等幾大問題。

「一公」之後，「二公選曲」也登上熱搜。在「年少時的夢想」主題下，鄧麗君「愛像一首歌」、王菲「夢中人」、蔡依林「怪美的」、王嘉爾「okay」、草東沒有派對「山海」、與非門「樂園 」、常石磊「我我」、金池「誰不是」8首歌進入候選名單。

潔西卡與阿Sa組演唱「要你管」。（取材自微博）

強調突破 實力派難以發揮

不合理的賽制和節目設定，也應該為節目難看「背鍋」。

此次，「乘風破浪3」為節目中的六場公演設置了四種舞台形式，分別是唱跳（挑戰唱跳合一的女子齊舞）、唱樂（挑戰與樂隊合作的小型音樂現場）、唱演（挑戰用音樂表演講述故事的魅力）、唱秀（挑戰更先鋒的音樂表達）。不過，也因如此，舞台上出現了4種表演形式混戰的局面，因為各種側重，也模糊了評價衡量標準。

另外，在選曲和選擇舞台表演形式上，受制於節目組的規則，往往出現熱門曲目遭哄搶，冷門曲目無人問津的現象。比如，「二公」演出選歌環節中，具有故事感、適合舞台呈現的「我我」成為「香餑餑」。因此，女明星們面臨著「拼手速搶歌」的局面，選不上心儀曲目就只能「退而求其次」。

此外，當以爵士樂 見長的唱作人劉戀玩起了唱跳，搖滾酷姐趙夢唱起了抒情慢歌，雖然有打破常規、突破自己的一面，也遭到「放著多年練就的屠龍刀不用，改拿不擅長的繡花針」的質疑。

實力派歌手們發揮受限，實力派舞蹈演員也面臨掣肘。唱秀作品「霧裡」中，集齊了朱潔靜、唐詩逸這兩大專業舞蹈院團首席和解放軍 藝術學院舞蹈系畢業的齊溪，然而，節目本身卻沒有太多舞蹈發揮空間，難怪不少觀眾吐槽：「齊舞動作根本沒有很齊，高難度動作也不多，白瞎了這些頂尖舞者。」

那英佔據節目C位。（取材自微博）

一方面是實力派無處發揮，另一方面卻是「趕鴨子上架」。主持人謝娜指出，在「野薔薇」中負責演奏貝斯的王紫璇是「第一次學貝斯、第一次在舞台上彈樂器」。臨陣磨槍、倉促上陣，雖然勇氣可嘉，但王紫璇難以貢獻出高水平的舞台演奏，最終，貝斯變成她手中的道具，表演形式大過實際演出效果貢獻，相比較一旁伯克利學院派畢業、研習吉他多年的于文文高下立判。

女星團建 真人秀一團和氣

如今談起「浪姐」系列節目，「超級時長」已成為節目標籤之一。動輒兩個多小時的單集體量，讓觀眾叫苦不迭。但形成鮮明對比的是，付費的舞台純享版節目裡，時長滿打滿算尚不足40分鐘。

事實上，在大多數時間裡，節目都在事無鉅細地交代「女明星的社交」、「排兵佈陣心理活動」、「準備功課勤學苦練」，再加上「吃飯日常」、「化妝準備」、「出工上班」的瑣碎片段，讓節目淪為一團和氣的流水賬。

寧靜。（取材自微博）

節目氛圍上，本季節目也將「一團和氣」進行到底，少了毒舌和綿裡藏針，通篇只剩鼓掌、歡呼、加油打氣和姐姐們的互相肯定。

越來越「懂事兒」姐姐們也給節目組出了大難題，通過觀摩前兩季節目而積累了豐富經驗的她們個個「乖巧又識大體」，儘管有于文文、趙櫻子的隻言片語先後掀起小小水花，與其說是「有交鋒」，不如說是節目組通過剪輯放大了兩位姐姐的隻言片語。就連第二季中渾身冒刺兒的寧靜，也在本季中將「好好好」進行到底。