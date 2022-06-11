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香港回歸25周年 劉德華喊：驕傲說我們是中國人

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華最近接受香港政府邀請，與張學友、譚詠麟、草蜢合唱團、容祖兒、李克勤等28位歌手合唱香港回歸25周年主題曲「前」。（取材自微博）
劉德華最近接受香港政府邀請，與張學友、譚詠麟、草蜢合唱團、容祖兒、李克勤等28位歌手合唱香港回歸25周年主題曲「前」。（取材自微博）

劉德華貴為香港演藝圈天王，最近接受香港政府邀請，與張學友、譚詠麟、草蜢合唱團、容祖兒、李克勤等28位歌手合唱香港回歸25周年主題曲「前」，同時也接受新華社訪問，表示自己很驕傲，能夠跟大家說「我們是中國人」。

劉德華原本認為，在香港回歸前，一直有身分認同的焦慮：「我們到國外工作或旅遊時，會被人問是不是英國人？」「直到1997年，那時候大家都很興奮，雖然有一點點徬徨。」如今終於可以用香港人的身分向大家宣布：「我是中國人！」

其實，劉德華曾在1997年推出單曲「中國人」，當時就曾穿著白色中式長袍站在長城拍MV，「我嘴巴在唱，眼睛在看，真的會想到幾千年來我們中國人的苦難」，也說當時讓他第一次真正感受到，可以用香港人的身分，向大家宣布「我是中國人」。

劉德華受訪談香港回歸25周年。（取材自抖音）
劉德華受訪談香港回歸25周年。（取材自抖音）

而臨近回歸，不少香港人對前景感到不安，但對劉德華來說沒有太負面，他表示每次回家鄉江門時「就像回到家一樣，是一種血脈相連的感覺」。

劉德華受訪談香港回歸25周年。（視頻截圖）
劉德華受訪談香港回歸25周年。（視頻截圖）

劉德華不時將中國風帶入自己的表演，認為是一種文化傳承，「不要當全世界都喜歡我們中國風的時候，我們才跟進」。

至於被問到目前香港問題，尤其是房屋和青年發展，劉德華也坦言，應該要給年輕人提供比較好的空間和環境，去迎接他們的未來，他更希望香港未來能成為中外文化藝術交流中心。

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