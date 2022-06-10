百花獎投票開跑 易烊千璽、張小斐角逐影帝后

易烊千璽主演「少年的你」，精湛演技獲讚。（取材自豆瓣電影）

第36屆大眾電影 百花獎近日啟動投票，並公布候選名單，男星易烊千璽、女星張小斐等入圍 最佳男女主角候選。

綜合報導，易烊千璽曾在2020年以「少年的你」中精湛表現拿下香港金像獎最佳新人，今年演出的作品也有三部入圍百花獎，並以「奇蹟．笨小孩」與吳京、沈騰、張譯、吳磊、尹正、劉燁、張涵予、陳永勝、黃軒、黃渤、章宇、韓昊霖等人角逐最佳男主角。

賈玲(右)、張小斐合作「你好，李煥英」，票房火紅。（圖：車庫提供）

張小斐去年曾以票房破53億人民幣（約7.9億美元）的「你好，李煥英」獲得第34屆金雞獎最佳女主角，今年她再以此片入圍，將與賈玲、張子楓、馬麗、宋佳、鄧家佳、張天愛、宮哲、秦海璐、袁泉、賈玲、倪妮、章子怡等人角逐百花最佳女主角。

另據新浪娛樂報導，本次參評影片範圍限於取得國家電影局頒發的「電影片公映許可證」、觀影人次達100萬以上、在當屆評獎周期（2020年2月1日至2022年2月28日兩年度）內全國城市影院發行放映的國產影片。從即日起至2022年7月10日為觀眾投票階段。

影片候選：

「長津湖 」「你好，李煥英」「懸崖之上」「狙擊手」「我的姐姐」「奇蹟·笨小孩」「送你一朵小紅花」「中國醫生」「1921」「白蛇2：青蛇劫起」「揚名立萬」「守島人」「我和我的父輩」「奪冠」「金剛川」。

最佳導演候選

黃建新、鄭大聖「1921」；劉偉強「中國醫生」；陳凱歌、徐克、林超賢「長津湖」；劉循子墨「揚名立萬」；陳可辛「奪冠」；陳力「守島人」；吳京、章子怡、徐崢、沈騰「我和我的父輩」；殷若昕「我的姐姐」；賈玲「你好，李煥英」；文牧野「奇蹟·笨小孩」；管虎、郭帆、路陽「金剛川」；張藝謀、張末「狙擊手」；張藝謀「懸崖之上」。

最佳男配角候選：

易烊千璽、王仁君、艾倫、田雨、朱亞文、劉昊然、李九霄、李乃文、李光潔、李晨、楊皓宇、肖央、吳剛、餘皚磊、沈騰、張本煜、陳明昊、歐豪、胡軍、柯達、段奕宏、侯勇、倪大紅、黃軒、韓東君、喻恩泰、魏晨。

最佳女配角候選：

朱媛媛、劉佳、劉浩存、齊溪、周也、飛凡、馮文娟、倪虹潔、海清、辣目洋子。

最佳新人候選：

劉浩存、任思諾、陳哈琳、周慶昀、洪烈、秦霄賢、袁近輝、徐砡。

最佳編劇：

餘曦、黃欣、趙寧宇「1921」；於勇敢「中國醫生」；蘭曉龍、黃欣「長津湖」；里八神、劉循子墨、張本煜、柯達「揚名立萬」；張冀「奪冠」；陳力、丁涵、趙哲恩「守島人」；俞白眉、張彥、李媛、何可可、徐崢、華瑋琳、林炳寶「我和我的父輩」；遊曉穎「我的姐姐」；賈玲、孫集斌「你好，李煥英」；周楚岑、修夢迪、文牧野、韓曉邯、鍾偉「奇蹟·笨小孩」；管虎、葛瑞、趙寧宇、張珂、京榆、高臨陽「金剛川」；陳宇、張藝謀「狙擊手」；全勇先、張藝謀「懸崖之上」。