劉亦菲「夢華錄」突破古裝劇尺度 和陳曉嬌喘激吻

劉亦菲(左)、陳曉上演突破古裝劇尺度的親密戲。(圖:WeTV提供)

劉亦菲 相隔16年回歸小螢幕，和陳曉搭檔演出「夢華錄」，兩人高顏值、演技雙雙在線，被封為古裝偶像劇的「神仙CP」，戲中還上演突破古裝劇尺度的親密戲，女上男下的「無尾熊式」抱法，激吻、親脖子、嬌喘聲，還搭配「雷電交加」的天氣效果，相當激情。

「夢」劇播放僅4日即創造全球超過5億播放量，在豆瓣也獲得8.8分高分好評，為2022年評分最高分的中國電視劇。劉亦菲和陳曉兩人分別在2006年和2014年飾演「神鵰俠侶」的小龍女和楊過，此次合作也讓網友笑稱是「圓夢了」。

劉亦菲(右)、陳曉首次搭檔被封「神仙CP」。(圖:WeTV提供)

陳曉與陳妍希之前才傳出婚變，但在陳妍希生日時，他特地PO文甜喊：「老婆生日快樂，願健康平安，新的一歲，一切順利，順心喝起来！」陳妍希也回：「老公麼麼噠，新的一年，我們都順順利利。」打破傳聞。而陳曉在「夢」劇中深情又甜而不膩的眼神戲，加上官方釋出火熱的吻戲預告，各種開撩讓大量網友淪陷「顧大人的魅力」，直喊：「羨慕陳妍希！」

陳曉形容演出「夢」劇最大的挑戰是武打戲，其中一場跳水救人的戲，除了長時間在水下拍攝消耗大量體力，更反覆做了15次幾乎90度朝下的跳水動作，回想25歲時拍攝打戲的游刃有餘，現年34歲的他，笑說自己變保守了，不只偶爾會打到自己，在吊鋼絲時還會有點擔心。

劉亦菲在「夢」劇中飾演錢塘小茶坊的掌櫃趙盼兒，雖出身賤籍，但有勇有謀、獨立堅強的她一步步迎難而上，改變了自己的命運。她形容角色身上有各種複雜的情緒和情感，時常帶給她全新的體悟和反思。一場和渣男對簿公堂的戲，劉亦菲為求畫面完美，反覆下跪了13次，甚至拍完後雙膝發軟，敬業的表現也讓導演 和對戲演員對她讚譽有加。