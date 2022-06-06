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影版「橘生淮南」成端午檔黑馬 觀眾讚：沉浸式暗戀體驗

娛樂新聞組／綜合報導
「暗戀·橘生淮南」講的是一個動人的暗戀故事。（取材自微博）
「暗戀·橘生淮南」講的是一個動人的暗戀故事。（取材自微博）

電影版「暗戀·橘生淮南」由原作者八月長安擔任編劇，講述辛雲來飾演的盛淮南與張雪迎飾演的洛枳長達十餘年漫長的暗戀故事。作為一對經典暗戀CP，盛淮南是負校草盛名的白月光男神，洛枳是有自己驕傲的清冷學霸，他們不僅有幼時相遇的緣分，還有「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」的巧合。

洛枳經歷了幼時宿命般的初遇、高中時亦步亦趨的暗戀後，最後在大學與心儀多年的盛淮南意外重逢。電影版美化了小說中的回憶視角，突出校園、大海等浪漫場景，更能引發觀眾共鳴。

高中時，盛淮南在天台上用屬於他們兩人的暗戀秘密試探著洛枳，洛枳卻仍然沒有鼓足勇氣用最真實的自己面對他，錯過了機會。

其中一個片段演到，洛枳在麵館打工時偶遇盛淮南，她像高中時一樣下意識躲閃。但定神後，她並沒有選擇繼續逃避下去，而是鎮定地面對自己喜歡的人。盛淮南則誤以為自己點餐可以給洛枳增加工資提成，因此強撐著吃了五碗沙茶麵，卻被洛枳默契識破他的小心思。兩人用小玩笑突破之前閃避的尷尬局面，將酸澀暗戀的細節精準呈現，曖昧氛圍瞬間拉滿。

據悉，該片自上映以來熱度不斷，接連斬獲端午檔票房第一名、口碑評分第一名。不少觀眾有感於影片中細膩、酸澀的暗戀，與之產生強烈共鳴感，有觀眾觀影後發文表示支持：「我看完第一反應：這不就是暗戀時的我？沉浸式了真的！」也有觀眾被洛枳的暗戀故事所激勵：「洛枳的浪漫未來完全是自己爭取來的，我太喜歡這樣頭腦清醒的女孩了！」

影評大號顧硬硬更發文，稱讚該片為「今年最友好的愛情片」，「銀幕上的洛枳不是在想辦法靠近盛淮南，她是在尋找、丈量和塑造她的自我。每一代少女都是這樣走過來的，艱難又頑強，不自知地在發光。」

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