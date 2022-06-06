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失婚淪低收入…陳少霞再婚成闊太 上流聚會戴翡翠鑽戒

娛樂新聞組／綜合報導
陳少霞日前到閨密家作客，舉杯露出翡翠戒指。（取材自微博）
陳少霞日前到閨密家作客，舉杯露出翡翠戒指。（取材自微博）

45歲香港女星陳少霞在90年代紅極一時，演出金庸劇「笑傲江湖」、「鹿鼎記」，被封為「最美雙兒」。她2016年與身家8億「中國法拉利之父」李文輝再婚，當起富太太，日前更到闊太彭關麗雯家中聚會，照片中手上戴著翡翠鑽戒，相當吸睛。

香港01報導，衍生集團創辦人的妻子彭關麗雯日前曬出與陳少霞等兩名閨密的合照，只見許久未露面的陳少霞身穿綠色長袖上衣，和好友舉杯，手上戴著貴氣的翡翠戒指，散發優雅氣質。

陳少霞2016年發與劉德華的照片，證明兩人沒有鬧翻。（取材自微博）
陳少霞2016年發與劉德華的照片，證明兩人沒有鬧翻。（取材自微博）

陳少霞過去被劉德華重金培養，但是跳槽害天王一度破產，引發雙方師徒情斷的傳聞，對此2020年在廣播節目訪問中鄭重否認。

她2000年閃嫁澳籍華裔富商後息影，並先後生下兩女，但2006年對方生意失敗破產，她曾傾盡所有儲蓄支持，但兩人仍在2008年離婚。而前夫更在2012年病逝，陳少霞要獨力照顧兩個女兒，打算重返演藝圈，卻又罹患甲狀腺亢奮；禍不單行，她的大女兒又有糖尿病，經濟一度拮据，全家住在專供低收入戶租住的天水圍公共房屋。

後來陳少霞在教會認識現任丈夫李文輝，對她十分愛護，婚後陳少霞再生下一女，現在一家人住在有私人花園、自家小農莊、坐擁無敵大海景的獨立屋，生活幸福。

破產 香港 低收入

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