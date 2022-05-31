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幫39歲陳妍希慶生 楊丞琳、潘瑋柏鬥嘴取樂

娛樂新聞組／綜合報導
5月31日是陳妍希（左）39歲生日，楊丞琳（右）曬出自己與潘瑋柏為好友慶生的三人合照。（取材自微博）
5月31日是陳妍希（左）39歲生日，楊丞琳（右）曬出自己與潘瑋柏為好友慶生的三人合照。（取材自微博）

5月31日是陳妍希39歲生日，楊丞琳凌晨曬出自己與潘瑋柏為陳妍希慶生的三人合照，雖然懊惱為了找合照而「卡點」失敗，但她在最後寫道：「Anyway，生日快樂寶貝，願一切美好走向妳，期待相見的那天。」

潘瑋柏隨後也轉發為陳妍希慶生，並調侃楊丞琳「最右邊那個路人沒事進來合照幹嘛？」楊丞琳回覆，「中間這位巨大的燈泡，想你了啦。」

此外，戀愛綜藝節目「燦爛的前行」近日掀起話題，節目聚焦多位年輕男女如何面對失戀跟治療情傷的故事，其中身為觀察嘉賓的楊丞琳，分享不少自己的愛情觀和異地戀祕訣，被網民大讚：「楊丞琳就是人間清醒。」

楊丞琳、李榮浩從相戀到結婚至今已有7年，小倆口雖大多時候分隔兩地，但仍不時在社交平台放閃。楊丞琳表示，自己也沒有想過可以異地七年的時間，而且異地之間的信任的問題也並不全是因為距離產生的，異地只是一個條件。楊丞琳表示：「有些人即使很近亦會令人覺得沒有安全感；有些人離得再遠，你都還是覺得非常踏實。」

楊丞琳說，要讓雙方都明白要把時間用在更重要的事情上，時間也不是用來吵架的，即使是異地，也能給對方安全感；她還表示，雖然自己給大家的印象是比較堅強的，但在愛人面前會變得柔軟，所以異地戀的對象十分重要，遇上成熟的對象會令感情比較沒那麼辛苦。

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