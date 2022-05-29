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結婚5周年快到 安以軒疑婚變

記者楊起鳳／綜合報導
安以軒(右)和老公陳榮煉遭傳婚姻已經觸礁。（取材自臉書）
安以軒(右)和老公陳榮煉遭傳婚姻已經觸礁。（取材自臉書）

安以軒老公陳榮煉今年1月驚傳因捲入周焯華（洗米華）非法經營賭場案被捕，涉嫌三項罪名，一旦成立恐面臨10到20年牢獄之災。6月5日是安以軒與陳榮煉結婚五周年紀念日，但安以軒被發現520已刪光和老公的合照，疑洩婚變。

去年11月太陽城集團前主席周焯華因涉及在大陸非法開賭場，被溫州檢察院批准、在澳門被捕，查閱起訴書後發現除了太陽城外，陳榮煉旗下的德晉集團也捲入，德晉成立於2007年，是當地的博彩中介人之一，去年貴賓廳轉碼數更超過周焯華所擁的太陽城。

根據「澳門日報」引述葡文電台報導，周焯華在去年遭澳門司警拘捕，警方更大規模召開記者會，透露周焯華已全數認罪，據悉整起案件目前有21名被告，不過不包括今年1月遭逮捕的陳榮煉，目前他尚未被起訴。而據當地刑事訴訟法規定，有羈押情況須在六個月內起訴，特定嚴重犯罪將可延長至八個月。

陳榮煉被捕後，520安以軒被發現悄悄清空跟丈夫有關的合照，只剩下一對子女的相關照片，引來外界揣測兩人婚姻是否觸礁，但安以軒仍未回應，經紀公司則表示：「藝人私事不作回應」。

據悉，41歲的台灣女星安以軒，五年前和身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，婚後定居澳門，兩人陸續生下一兒一女。以往安以軒總不時透過社群平台分享家中奢華派對或小孩點滴等照片，給人一種嫁入豪門的幸福感覺。

不過，先前還有另一說法，是安以軒將「復出拍戲救尪」，還流出一張她坐在鏡子前梳化的照片，但很快有網友跳出來表示，指之前外流的照片其實是兩年前舊照。

澳門 社群 刑事訴訟

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