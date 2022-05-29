結婚5周年快到 安以軒疑婚變

安以軒(右)和老公陳榮煉遭傳婚姻已經觸礁。（取材自臉書）

安以軒老公陳榮煉今年1月驚傳因捲入周焯華（洗米華）非法經營賭場案被捕，涉嫌三項罪名，一旦成立恐面臨10到20年牢獄之災。6月5日是安以軒與陳榮煉結婚五周年紀念日，但安以軒被發現520已刪光和老公的合照，疑洩婚變。

去年11月太陽城集團前主席周焯華因涉及在大陸非法開賭場，被溫州檢察院批准、在澳門 被捕，查閱起訴書後發現除了太陽城外，陳榮煉旗下的德晉集團也捲入，德晉成立於2007年，是當地的博彩中介人之一，去年貴賓廳轉碼數更超過周焯華所擁的太陽城。

根據「澳門日報」引述葡文電台報導，周焯華在去年遭澳門司警拘捕，警方更大規模召開記者會，透露周焯華已全數認罪，據悉整起案件目前有21名被告，不過不包括今年1月遭逮捕的陳榮煉，目前他尚未被起訴。而據當地刑事訴訟 法規定，有羈押情況須在六個月內起訴，特定嚴重犯罪將可延長至八個月。

陳榮煉被捕後，520安以軒被發現悄悄清空跟丈夫有關的合照，只剩下一對子女的相關照片，引來外界揣測兩人婚姻是否觸礁，但安以軒仍未回應，經紀公司則表示：「藝人私事不作回應」。

據悉，41歲的台灣女星安以軒，五年前和身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，婚後定居澳門，兩人陸續生下一兒一女。以往安以軒總不時透過社群 平台分享家中奢華派對或小孩點滴等照片，給人一種嫁入豪門的幸福感覺。

不過，先前還有另一說法，是安以軒將「復出拍戲救尪」，還流出一張她坐在鏡子前梳化的照片，但很快有網友跳出來表示，指之前外流的照片其實是兩年前舊照。