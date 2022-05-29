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王心凌「乘風」翻紅 代言費飆漲3倍

娛樂新聞組／綜合報導
王心凌因「乘風破浪」暴紅，代言費從一季100萬人民幣漲到了一季300萬人民幣。（取材自微博）
王心凌因「乘風破浪」暴紅，代言費從一季100萬人民幣漲到了一季300萬人民幣。（取材自微博）

隨著「乘風破浪」的播出，王心凌重新詮釋成名作「愛你」，人氣再度翻紅，不僅常駐熱搜，身價也水漲船高，代言費已從一個季度100萬（人民幣，下同，約14.9萬美元）漲到了一個季度300萬，而小紅書的推廣費一條至少也要30萬。

搜狐娛樂報導，「乘風破浪」第一期中的一首「愛你」，讓王心凌在各大社交平台的數據一路飆升，微博熱搜一天占六個，抖音#王心凌#的話題播放量已經高達75億，音樂榜單也被其各種經典歌曲屠榜。

與此同時，王心凌的商業價值也水漲船高。據調查，王心凌之前一個季度的廣告代言費為100萬左右，而經歷了這場翻紅，已經漲到了300萬左右。某位負責小紅書推廣的業務人員也透露，王心凌目前的小紅書推廣費為一條至少30萬。

據報導，北京圈網互娛科技有限公司總經理高原指出，近日公司接到許多和王心凌有關的業務需求，品項橫跨3C、保養、科技公司到奶粉都有。除了廣告代言，品牌商更提出直播、影片、自媒體合作等需求。

至於王心凌熱度能維持多久？高原預測分析，主要仍需看對方後續的發揮、經紀公司宣傳規畫，以及粉絲熱情的持續力。他認為，若這些都沒什麼大問題，「預計在節目期間王心凌的熱度都會持續比較高。」

王心凌 小紅書 北京

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