中國首位公開染疫明星 金莎確診朋友圈報平安

金莎確診。（取材自微博）

曾經參加過「乘風破浪的姐姐」第一季的大陸女星金莎，日前網上流傳出她的微信 朋友圈截圖，透露自己確診，被送到醫院治療，隨後工作人員證實此項消息。

網路上瘋傳金莎在朋友圈透露自己確診新冠肺炎，正在從隔離的飯店轉送至醫院，已在第一時間告訴父母，最後更表示會積極配合治療，還附上一張救護車內部的照片，「新浪娛樂」向金莎工作人員求證，對方回應稱，因為工作關係，金莎按照防疫 規定在杭州的飯店進行隔離，不久收到疾控中心通知確診陽性，隨後就被救護車送往醫院治療。金莎本人的朋友圈動態曝光，她發文表示自己也沒有想到會確診，她在第一時間把狀況告訴了家人，接下來會積極配合治療。

這新聞立刻登上熱搜，引發網友熱議，「這是第一個確診的內娛明星嗎？」「所以杭州今天一例隔離點確診是金莎」「上海真的是絕，在上海怎麼做核酸都沒事，出來就確診」，也有不少網友祝她早日康復。

出生於上海的金莎，當年以上海電視台海選出的美少女主持人出道。2003年，她拍攝新加坡 歌手阿杜的MV「走向前」獲得海蝶音樂賞識，從此進入歌壇，成為海蝶音樂在大陸的第一位簽約歌手，也成為林俊杰的師妹。