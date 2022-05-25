周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

520，這個被商業化操作的日子，中國的天空卻很台灣。

520及521兩天中國分別在QQ音樂、微信 視頻號、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌等平台上，播出周杰倫 在2013年「摩天倫」及2017年「地表最強」兩場演場會，令人意想不到的是，總收看人數竟達到1億人次，創下了新冠疫情來線上演唱會觀看人數最多的記錄。甚至超越去年底播出的西城男孩(2700萬)，及今年張國榮(1700萬)和中國歌手崔健(4500萬)。

520及521當天，中國的微信朋友圏幾乎被周董演唱會預約和直播刷屏，晚上8:00開始，上海許多陽台都可以聽到周董唱雙截棍、龍拳和龍捲風、稻香的歌聲。尤其在中國多個城市封控的情況下，讓80年代和90年代歌迷們有個情緒的出口和滿滿的「情懷」（懷舊）宣洩。

王心凌在第3季「乘風破浪的姐姐」初舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。(取材自微博)

同一時間，5月20號晚上芒果台最新一季的中國綜藝「乘風破浪的姐姐」第三季，邀請到中、港、台、韓等30+到50+的女藝人進行實境舞台表演及淘汰和晉級賽。原本不被看好的39歲甜心教主王心凌，在首集播出後的「網路傳播熱度指數排行」意外占據第一，高達46.34，遠超過第二名的前韓團少女時代Jessica（鄭秀妍）16.33及排行第三的中國女星張天愛13.13，而且跟第2名相差3倍之多。隔天開始全網包括抖音、微博、微信視頻號、小紅書等都是王心凌在「浪姐三」演出和許多80后男粉瘋狂追星的視頻。

追逐周董和王心凌的粉絲們許多都是同一個世代，大概是80、90後，也就是台灣的七年級和八年級生。滿滿青春的回憶－叛逆、賀爾蒙瀰漫、初戀、失戀、升學壓力。一夕之間，這些已經為人妻、為人夫、為人母、為人父，被家庭、工作折磨不堪的中年男女們都回來了。而周杰倫和王心凌的歌也在各大音樂排行榜上蹿升到前10名，王心凌的「愛你」重新走紅，占據了眾歌唱排行榜的第一名！

中國許多成長於流量明星和網路速成歌曲的95後和00後，百思不解的在問王心凌是誰？周杰倫不是過氣了嗎？這群平常沉默的中年男女大聲的喊出來，「我們沒死，只是老了！」他們重回到95後佔據已久的網路，透過各種方式，把他們年輕的偶像拱到頂流。

中國這幾年因為各個短視頻平台興起，加上商業化的操作和速食文化及愚民式的操作下，應運而生了許多的洗腦歌曲。這些歌曲按著流行樂的公式或是抄襲而生，配搭一些簡單的舞步和動作，大量、快速在短視頻平台造成大流行。而所謂的「流量明星」，更是被刻意和過度包裝和操作出來的。同時也產許多光怪陸離的現象。

中國重播周董2017年「地表最強」演唱演唱會，引起極大轟動。(圖:杰威爾提供)

例如，有電視公司的偶像節目和牛奶 公司合作，買牛奶掃碼可以投票給自己支持的偶像，結果造成一堆粉絲狂買投完票後直接把牛奶倒掉，引發相關單位關注。還有粉絲為了支持偶像，下載上萬張一模一樣的明星照片，或是買上萬片偶像的CD，為的只是裡頭的投票券。還有是為了支持自己的偶像去黑不對盤的偶像對手，在網路上口水戰打成一片，逼的相關單位出手管理或是訂定規範。

當然雖並非所有的流量明星都是沒料的，但太多出現文化層太低或是說出、做出一些讓人傻眼的語言和行為，常令人傻眼。這也是這群80後、90後所無法理解和接受的現象。因此當看到周董、甜心教主重出江湖，彷彿是救世主出現般，他們以特有的方式來支持者自己的青春和回憶。甚至誇張到有新聞報導這些社會中堅分子還把王心凌參加節目的芒果超媒的股票給買上去！

中國娛樂市場有太多的商業操作，據中國媒體報導，本來「浪姐3」是壓寶前少女時代的「Jessica」會火，但沒想到王心凌「愛你」跳出了頂流。依中國媒體的快速反應和操作，或許王心凌還會覇占好一陣子網路聲量的頭部，歌則會繼續在排行榜上占據第一，而隨之其後的，仍然是周董1、20年前的歌曲。對這些80後來說，他們的「情懷」得以被滿足或發洩。

而台灣，雖然失去了許多華人娛樂市場的主導權，但前人打下的地基太深，布局太廣。套一局中國網友的話「許多的台灣之光沒並有死，雖然老了，但依然挺立在華人世界，而且可能會一直堅挺下去」。而搞不好，真像王心凌在節目中說的，她會因此跳到80歲，成為甜心奶奶！