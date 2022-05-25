張柏芝42歲生日 雙帥兒獻吻 曬經典作品劇照

張柏芝42歲生日，兩個兒子獻吻。(取材自抖音)

香港 女神張柏芝 24日迎來42歲生日，她在抖音 影片秀出一支短片，不僅有許多她的經典角色劇照，還有她與兩個兒子的合照，並感性寫下她的生日願望「多喜樂，歲無憂」，並送上好姊妹黎姿送上的玫瑰黑森林大蛋糕，開心標註對方並直呼「So sweet」。

張柏芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第2胎Quintus，不過兩人在2011年離婚，她獨自帶著兒子生活，時常可見她與兒子們的互動，感情相當好。然則她的兩個帥氣兒子，每次秀出就有不少網友大讚，「真的看著側面都覺得帥哇」、「哇，變化好大，帥。好想看正面」、「哥哥狂野，弟弟乾凈，都是我喜歡的帥哥類型」、「老大的側臉太像老爸了」、「兩兒子也太帥了吧」。

張柏芝出道24年累積許多經典代表作，42歲生日當天，她在抖音上傳一則短片，匯集了歷年來她在各大影視作品的劇照；從畫面中意外發現，張柏芝的神顏值幾乎零變化，讓許多人看了相當震驚。

另外，張柏芝還在Instagram限時動態發文，收到演藝圈閨密黎姿特地準備的玫瑰黑森林蛋糕，標註她之外，還感動地表示「So sweet」，兩人好感情肉眼可見。