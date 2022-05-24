湯唯坎城露婚戒大吃宮保雞丁 紅毯禮服飄仙氣

湯唯在坎城影展紅毯，身穿一襲香檳色長裙、胸前大開深V，瞬間成為焦點。（美聯社）

入選第75屆坎城影展 正式競賽的南韓電影「分手的決心」，導演 朴贊郁和男女主角朴海日、湯唯 都已抵達活動現場；湯唯身穿一襲香檳色長裙、胸前大開深V，與導演朴贊郁及男主角朴海日踏上紅毯，瞬間成為焦點。先前湯唯搶先和該片的海報合照，卻被注意到手上的婚戒未摘下，等於又一度公開駁斥婚變。

「分手的決心」首映後獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘，大獲好評。朴贊郁導演十分謙虛地表示：「謝謝大家，非常感謝大家如此支持那麼冗長的舊式電影！」他也在過程中向大家介紹朴海日演員、湯唯演員，以及一起執筆劇本的鄭瑞景編劇。

湯唯和南韓導演金泰勇結婚七年多，育有一女，今年春節她因為帶女兒回娘家團聚，被指「和金泰勇已分居」，之後特地選在西洋情人節於Instagram發布一家三口穿上襪子的腳丫合照，寫道：「爸爸的大小情人」，打臉婚變傳聞。她近日在坎城，拍下在「分手的決心」海報前，大口吃宮保雞丁的趣味照片，網友則注意她的手上還戴著婚戒，顯然婚姻並沒有什麼問題。

「南韓媳婦」湯唯為了「分手的決心」，練出一口流利的韓語，朴贊郁稱讚她講得比自己還好，她也有機會角逐坎城影后榮銜。

有媒體近日曬出湯唯在參加坎城電影節開幕之前的準備活動時的照片，久未露面的湯唯在媒體的鏡頭前，依舊狀態完美，雖然已經42歲，但氣質樣貌仍與少女無異，氣質十分優雅從容。

湯唯近年一直主攻國際影視市場，在海外拍攝了不少電影作品，成為繼鞏俐，章子怡等大咖之後又一位實力女星，在海外的觀眾群體中，是東方女性之美的代表。

坎城影展進行至今，競賽片實力平均，在「銀幕」雜誌的影評平均分數都只拿下2點多，各方期待稍後會有令人眼睛一亮的強片。競賽片「Holy Spider」首映禮上，一群女性舉起寫滿女性名字的布條，並在紅地毯上噴黑煙，表示從去年坎城影展到現在，法國又增加了129名女性被仇恨攻擊而遇害，這是繼前幾天裸女衝上紅毯大罵俄羅斯軍人性侵烏克蘭女性後的又一起抗議活動。