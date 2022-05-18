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劉嘉玲替學霸侄慶生 傳8億港幣身家全留給他

娛樂新聞組╱綜合報導
劉嘉玲(右)開派對為侄子慶生，傳未來可能把8億港幣身家都留給他。(取材自微博)
劉嘉玲(右)開派對為侄子慶生，傳未來可能把8億港幣身家都留給他。(取材自微博)

女星劉嘉玲近日悄悄從上海飛回一年多不見的香港，除了和老友見面，還抽空為名校畢業的姪子劉兆恩（Jeff）辦了場生日派對。網路傳出膝下無子的劉嘉玲，未來有可能會將8億港幣（約1億美元）的身家全部給姪子繼承。

綜合媒體報導，劉嘉玲日前在Instagram上PO出當天和親友一起慶祝的多張照片，畫面中可以看到劉嘉玲一身穿著貴氣逼人，或是一手寵溺地搭在劉兆恩肩上，或是用喜悅眼神看著對方切蛋糕；據悉，這場慶生會的嘉賓還有劉嘉玲的媽媽、弟弟（劉兆恩的爸爸）、弟媳Laura，一家人和樂融融。

報導指出，沒有生小孩的劉嘉玲，早就把劉兆恩當作親生兒子般疼愛，曾帶對方參加各式上流宴會和品牌活動，私下也會一起爬山、喝下午茶。

而劉兆恩也很爭氣，據香港01報導，他2017年從英國著名學府諾丁漢大學建築系畢業，當時劉嘉玲還特地飛到英國參加姪子的畢業典禮，外傳她高達港幣8億的身家，極可能交由劉兆恩繼承。

劉嘉玲在這場慶生會上還邀請了「百億千金」馮詠儀、名媛Lena Tsang等名人參加，場面可說是相當熱鬧，而替劉兆恩準備的蛋糕上有工地帽、藍圖、測量尺和筆，緊扣了姪子的大學背景。劉嘉玲在劉兆恩身旁看他切蛋糕的模樣，也比起姑姪更像母子。

劉嘉玲(右一)的媽媽（右二）、弟弟（左一）、弟媳（左二）也出鏡了。(取材自微博)
劉嘉玲(右一)的媽媽（右二）、弟弟（左一）、弟媳（左二）也出鏡了。(取材自微博)

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