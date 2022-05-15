我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

影后許晴新片遭換臉？ 本尊秀背影：無事

娛樂新聞組／綜合報導
資深女星許晴演技精湛，曾奪下百花獎影后頭銜。 （取材自微博）
資深女星許晴演技精湛，曾奪下百花獎影后頭銜。 （取材自微博）

2018年拍攝的電影「青面修羅」，當時宣傳預告中國女星許晴扮演「花夫人」，影片近日播出，但網友發現許晴並不在開播主演名單中，同時正片中的鏡頭與預告中不同，疑似被AI換臉。隨後，許晴工作室迅速在微博上傳影片寫道：「Summer（許晴英文名）無事，抗疫抗疫，大家多保重唷。」

綜合新浪娛樂及鏡週刊報導，53歲的許晴曾演過2000年版「笑傲江湖」任盈盈，精湛演技曾奪下百花獎影后頭銜，電影代表作包括電影「老炮兒」、「邪不壓正」，近年在綜藝「花兒與少年」登場，和彭于晏曾傳13歲差姐弟戀緋聞。

而她演出電影「青面修羅」近日在各大串流平台上線，卻被網友發現演出角色遭到換臉，片中花夫人不像許晴，而該電影的官方微博所公開的海報上也不見許晴，引發被封殺揣測。

對此她的工作室回應，「Summer無事，防疫抗疫，多保重喲。」工作室發文同時上傳一段影片，只見一位黑色中長髮，穿白色短袖上衣、牛仔褲的女性，在家中客廳走來走去，不過全程沒有露出正臉。

網友疑惑留言「這怎一個正臉都沒有」、「不露正臉是怕又給換臉嗎」、「就我一個人在等許晴回頭嗎」、「不露臉我怎麽知道是不是許晴啊，在這風口浪尖上的，不得不讓人多想」，更有人留言「正臉審不過」，影片再掀議論，登上微博熱搜。而粉絲則是留言相挺「我還要感謝這個熱搜喔，把失蹤人口炸出來了」、「姐姐好酷」、「姐姐也要多保重」。

許晴電影遭AI換臉引起熱烈討論，有網友懷疑是不是化妝緣故才跟本人看起來不像，也有網友八卦地猜測跟她的感情生活有關，許晴早年曾傳被某位銀行行長包養，行長涉案被捕入獄後，許晴被網友戲稱為「行母」，只要她演一齣新戲就會被翻出來一次；許晴為此曾接受專訪澄清，表示兩人只是朋友關係，果然這次又被網友重提，還有網友說情夫不只一任，「這次是扯到誰我也不清楚。」

許晴在電影「青面修羅」預告時還有出現，但電影在網路上線後，竟然變了另一個人。 （...
許晴在電影「青面修羅」預告時還有出現，但電影在網路上線後，竟然變了另一個人。 （取材自微博）

電影 微博 AI

上一則

上月初才透露喜訊 布蘭妮心碎宣布流產

下一則

「從地心竄出」男星佛瑞德華德 79歲逝世

延伸閱讀

從四大名旦到人民藝術家 百歲秦怡辭世 留下一頁經典

從四大名旦到人民藝術家 百歲秦怡辭世 留下一頁經典
紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光

紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光
北韓35萬人發燒已有死亡病例 美助籌31億元國際抗疫

北韓35萬人發燒已有死亡病例 美助籌31億元國際抗疫
南韓影后姜受延告別式 薛景求泣別「師父」喊我愛您

南韓影后姜受延告別式 薛景求泣別「師父」喊我愛您

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
李靚蕾開心在IG限時動態分享小孩的手寫母親節卡片。圖／摘自IG

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

2022-05-08 12:49
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係