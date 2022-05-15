影后許晴新片遭換臉？ 本尊秀背影：無事

資深女星許晴演技精湛，曾奪下百花獎影后頭銜。 （取材自微博）

2018年拍攝的電影 「青面修羅」，當時宣傳預告中國女星許晴扮演「花夫人」，影片近日播出，但網友發現許晴並不在開播主演名單中，同時正片中的鏡頭與預告中不同，疑似被AI 換臉。隨後，許晴工作室迅速在微博 上傳影片寫道：「Summer（許晴英文名）無事，抗疫抗疫，大家多保重唷。」

綜合新浪娛樂及鏡週刊報導，53歲的許晴曾演過2000年版「笑傲江湖」任盈盈，精湛演技曾奪下百花獎影后頭銜，電影代表作包括電影「老炮兒」、「邪不壓正」，近年在綜藝「花兒與少年」登場，和彭于晏曾傳13歲差姐弟戀緋聞。

而她演出電影「青面修羅」近日在各大串流平台上線，卻被網友發現演出角色遭到換臉，片中花夫人不像許晴，而該電影的官方微博所公開的海報上也不見許晴，引發被封殺揣測。

對此她的工作室回應，「Summer無事，防疫抗疫，多保重喲。」工作室發文同時上傳一段影片，只見一位黑色中長髮，穿白色短袖上衣、牛仔褲的女性，在家中客廳走來走去，不過全程沒有露出正臉。

網友疑惑留言「這怎一個正臉都沒有」、「不露正臉是怕又給換臉嗎」、「就我一個人在等許晴回頭嗎」、「不露臉我怎麽知道是不是許晴啊，在這風口浪尖上的，不得不讓人多想」，更有人留言「正臉審不過」，影片再掀議論，登上微博熱搜。而粉絲則是留言相挺「我還要感謝這個熱搜喔，把失蹤人口炸出來了」、「姐姐好酷」、「姐姐也要多保重」。

許晴電影遭AI換臉引起熱烈討論，有網友懷疑是不是化妝緣故才跟本人看起來不像，也有網友八卦地猜測跟她的感情生活有關，許晴早年曾傳被某位銀行行長包養，行長涉案被捕入獄後，許晴被網友戲稱為「行母」，只要她演一齣新戲就會被翻出來一次；許晴為此曾接受專訪澄清，表示兩人只是朋友關係，果然這次又被網友重提，還有網友說情夫不只一任，「這次是扯到誰我也不清楚。」