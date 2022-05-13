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「童話」導演願再邀周潤發、鍾楚紅 曝當年黑道盯場祕辛

記者陳建嘉／綜合報導
周潤發(左)、鍾楚紅(右)拍「秋天的童話」時，有許多黑道在現場盯場，但沒鬧事。（圖：甲上提供）
周潤發(左)、鍾楚紅(右)拍「秋天的童話」時，有許多黑道在現場盯場，但沒鬧事。（圖：甲上提供）

影帝周潤發、紅姑鍾楚紅主演經典愛情電影「秋天的童話」4K修復版即將上映，導演張婉婷和編劇羅啟銳夫妻12日接受媒體聯訪。該片當年讓周潤發、鍾楚紅事業更上一層樓，相隔多年是否有望再度合作？張婉婷笑虧他們現在已是「躲起來的人」，不過如果有合適的劇本一定會找他們，「只是現在還沒想到」。

張婉婷大讚周潤發個性始終如一，仍是充滿親和力，「他現在也是都自己開車，沒有司機，大家喊他『發仔』，他也會開窗戶跟大家問好…完全沒有明星架子」，並說周潤發原本是票房毒藥，片方還考慮改找成龍、洪金寶或是許冠文演出，都被張婉婷、羅啟銳否決，「周潤發是香港影壇唯一一個可以同時像流氓又有浪漫氣質的人」。

電影開拍前夕，周潤發因演了「英雄本色」成為一線巨星，片約不斷，其中不乏有黑社會投資的電影。原本羅啟銳擔心周潤發無法拍片，沒想到周潤發爽快回「頂多是捱幾拳，捱一、兩刀」，但如果不去紐約拍片，導演一定會哭的，他最怕女孩子哭，讓羅啟銳大讚周潤發是真男人。

導演張婉婷(左起)、編劇羅啟銳、鍾楚紅以及周潤發在紐約拍「秋天的童話」，留下許多...
導演張婉婷(左起)、編劇羅啟銳、鍾楚紅以及周潤發在紐約拍「秋天的童話」，留下許多美好回憶。（圖：甲上提供）

鍾楚紅當初以性感形象走紅影壇，不過張婉婷與她見面討論時，一開始被她的美貌吸引，隨後又稱讚她的性格是外柔內剛，很適合這個獨自在紐約念書的倔強女學生。張婉婷也提到兩位華人明星合作，香港黑社會因為有投資，所以請當地朋友幫忙盯場，不要拖進度，而在紐約念書多年的張婉婷，笑稱早就認識這些當地的華人黑幫，「唐人街很小，只有幾條街，飛龍啊、鬼影啊，兩個幫都認識的」。

但因為人多嘴雜，有時當地黑幫在旁看拍電影，時常會很入戲，她喊NG時，這些流氓會喊「可以啦」、「又不是拍奧斯卡電影」，張婉婷就會氣得喊閉嘴，「但他們人都很好，也有來當過臨時演員」。如今兩人感慨35年過去，紐約早已物是人非，「不過最幸運的是，我們可以把那段回憶永遠保留在光影當中」，也說不考慮拍續集，所有的故事已經在這一集講完。

為此，他們非常堅持「餐館重逢」的結局，覺得恰到好處，張婉婷也笑說先前提過覺得船頭尺、十三妹最後應該沒有在一起，讓至不少影迷直呼失望，所以她現在也不再堅持，「就讓這些觀眾來決定他們在一起還是不在一起，電影導演雖然是這樣拍，但是所有的解釋應該是觀眾自己決定的」。「秋天的童話」35周年4K數位修復版將於5月20日在台上映。

周潤發 電影 導演

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