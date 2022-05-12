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「小時代」女星自揭親媽患3精神疾病 多次想做傻事

噓！星聞 綜合報導
「小時代」集合Hold住姐謝依霖、郭采潔、楊冪及郭碧婷主演。(圖:安邁進提供)
「小時代」集合Hold住姐謝依霖、郭采潔、楊冪及郭碧婷主演。(圖:安邁進提供)

以郭敬明電影「小時代」系列走紅的台灣女星謝依霖結婚生子後，生活重心轉往家庭，8日母親節突發文「我的媽媽是一個精神病」，並分享成長過程中對母親的印象，讓人看了心疼。

綽號「Hold住姐」的謝依霖8日以長文道出母親罹患憂鬱症、躁鬱症、恐慌症，曾幾次「做傻事」被她阻止，小時後被媽媽打，也曾夜裡看到媽媽揍爸爸，拿刀要砍他，被妹妹空手奪白刃。但媽媽也曾在她與鄰居小朋友打架時為她出頭，跑去鄰居家咆哮，抑或是看到她寫作業寫到哭時，到學校吼叫，為作業太多的她發聲。

謝依霖表示，曾因為媽媽「狀況詭異」擔心她要做傻事時偷看她日記，結果看到日記上寫著「今天是依霖生日，我帶她去買衣服，希望我的孩子們一直開心」，讓她直言「看完眼淚直接彈出來」，但心裡又很矛盾。謝依霖坦言，她一度很痛恨媽媽的行為，但漸漸了解媽媽的疾病，跟著她一起面對，如今媽媽持續看醫生吃藥。她表示，「她也會想改變自己，吃的健康一點，戒菸戒酒、健身、在有意識的時候想要對抗疾病，我也不再執著一直想改變她、抱怨她，努力去同理她、傾聽她，就算不認同也不要否定她。」

母親節這天，謝依霖坦言「母親節快樂，快樂一直拿來祝福，可見他真的是滿難的一件事，不過努力的往這個方向走吧。媽媽我愛你，我知道只要說愛你妳就開心。」

Hold住姐謝依霖。(取材自微博)
Hold住姐謝依霖。(取材自微博)

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