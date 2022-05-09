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吳京兒子好貼心 母親節給媽媽包餛飩

娛樂新聞組／綜合報導
鄭嘉穎貼心餵陳凱琳吃蛋糕。（取材自Instagram）
鄭嘉穎貼心餵陳凱琳吃蛋糕。（取材自Instagram）

母親節剛過，不少明星發布自己與母親的日常並送上祝福，還有明星媽媽們曬出與孩子的互動。吳京妻子謝楠在社交平台分享了一組大兒子吳所謂給自己包餛飩的照片，讓網友看了直呼暖心。

貓眼娛樂報導，謝楠與吳京自從結婚之後，太過耿直的吳京有時候都讓謝楠無法招架，但是這樣一個耿直的男人卻有一個非常貼心的兒子。

吳京(右)、謝楠(左)的兒子吳所謂，母親節為媽媽包餛飩。（取材自微博）
吳京(右)、謝楠(左)的兒子吳所謂，母親節為媽媽包餛飩。（取材自微博）

謝楠在母親節當天發布了一條動態，曬出了自己的母親節禮物，照片裡小男孩正在認真地學習如何包餛飩，評論區裡也都在誇讚吳所謂這麼小的年紀就已經是個小暖男了啊。

伊能靜也緊隨其後在社交平台上曬出了女兒米粒給媽媽烤的鬆餅蛋糕，美味的鬆餅上擺好果肉淋上巧克力醬和果醬，看起來就讓人食指大動。除此之外還曬出了她與女兒的合照，雖然用貼畫遮住了女兒的大半張臉，但也不難看出小姑娘很好地遺傳了母親的美貌基因。

「甄嬛傳」中安陵容的扮演者陶昕然也在微博曬出自己與女兒的背影合照，配文：「我的軟肋我的盔甲，何其幸運成為你的母親」，言詞中可以看出她對孩子也是非常重視的。

「錯花轎嫁對郎」中李玉湖的扮演者黃奕的女兒，也為媽媽送上了祝福，黃奕發表動態說：「謝謝女兒讓自己感受做母親的幸福，媽媽永遠愛你，永遠做媽媽的『媽寶女』」。配圖裡她與女兒靠在一起非常開心。

吳京、謝楠的兒子吳所謂為媽媽包餛飩。（取材自微博）
吳京、謝楠的兒子吳所謂為媽媽包餛飩。（取材自微博）

香港01報導，香港女星陳凱琳（Grace）和鄭嘉穎已經結婚四年，育有兩名兒子Rafael和Yannick，兩人經常大曬一家四口的幸福家庭照，母親節當天兩人在Instagram公開全家一起出去玩的照片，鄭嘉穎更餵陳凱琳吃蛋糕，並甜蜜表示：「母親節快樂！」

母親節 香港 微博

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