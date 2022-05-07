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「新一代謀女郎」劉浩存像章子怡？網斥根本不對等

娛樂新聞組／綜合報導
劉浩存爭議不斷。（取材自微博）
劉浩存爭議不斷。（取材自微博）

「新一代謀女郎」劉浩存自2020年出道以來一直備受爭議。近日，中央戲劇學院96班成為網路熱話，章子怡、劉燁、胡靜、秦海璐等當年的影響紛紛曝光，不少網友指劉浩存的神態、笑容與訪問對答都似足第一代「謀女郎」章子怡，都有些雙眼無神，目光渙散的感覺，且兩人笑起來也有幾分神似。

章子怡是第一代「謀女郎」。（取材自微博）
章子怡是第一代「謀女郎」。（取材自微博）

香港01報導，譬如章子怡當年畢業答辯時，被問及對自己的論文是否滿意時，她笑著說：「還行吧，雖然老師們提出了一些問題，畢竟自己那麼費勁的弄出來，所以還算滿意吧。」

無獨有偶，劉浩存曾經在接受媒體訪問時，被問到「你覺得自己算是有天賦嗎」時，劉浩存也呈現出自滿的笑容，回應「怎麼不算呢」，因此網友紛紛留言道：「突然就懂張藝謀 了，這完全是一模一樣啊」、「劉浩存神態好像她啊」、「笑的弧度好像啊」，但也有網友認為兩人根本無得比：「根本就不對等，章子怡再怎麼說也是有響亮的作品說話」、「為了捧劉浩存連影后都被拉下水了」、「別往劉浩存臉上貼金了」等。

網易報導，中戲96班可是號稱「中戲史上表演系最強」、「明星第一班」，同期學生有胡靜、章子怡、袁泉、秦海璐、曾黎、劉燁、梅婷、秦昊等。他們不僅僅各個演技卓越，而且顏值也很出眾。以章子怡領銜的梅婷、曾黎、袁泉、秦海璐、胡靜、張彤、李敏等人更是被稱為中戲「八大金釵」。

香港

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