不准兒考前3名 胡軍「放飛教育」只想當普通父親

胡軍（右）和張若昀在劇中飾演父子；日常生活中，胡軍對兒子採「放飛」式教育，沒任何要求。（圖：中視提供）

武俠古裝陸劇「雪中悍刀行」由影帝胡軍、「慶餘年」張若昀主演，兩人在戲中扮演父子。胡軍在劇中為了幫助兒子接班用盡心機巧妙布局，現實生活中則對親兒子採採「放飛」式教育 ，唯一要求就是不准兒子考前三名。

「雪中悍刀行」由胡軍飾演北椋王徐驍，張若昀飾演兒子徐鳳年，為了讓徐鳳年接下重任，徐驍將其放逐江湖遊歷三年，整部戲圍繞在這對父子檔相互諜對諜，表面上衝突不斷，心底則是愛之深，這父子真情讓胡軍挺有共鳴，甚至聯想到自己的兒子，「作為一個父親，為孩子所付出的那些東西都是心甘情願的，劇中是讓他去經歷江湖，把所有的局都佈好，用自己的行為去感染兒子知道自己的重擔。」

戲外胡軍對兒子沒有一點一分的要求，可說毫無拘束，只要不違法，他更真心吐露：「只想當一個普通的父親。」他受訪時提及，從不允許兒子成績考前三名，這開明的觀念反而讓兒子的學習特別好。

胡軍演過不少古裝劇，人物包括喬峰、項羽、朱元璋等，都是性格正義的類型，相較之下老謀深算的「徐驍」則是他古裝劇中沒有碰觸過的，「一開始是笑臉迎人，馬上一轉眼變成一種有心機的人，這種轉折對演員來說很過癮。」他更認為要跟「徐驍」多學習，「他把天細看的多麼通透，把各種關係看得多麼通透。」

胡軍拍攝「雪中悍刀行」時和許多年輕演員一起合作，他覺得從後輩身上學到很多東西，心態上完全沒有倚老賣老，「做好自己，別人看了是榜樣，就是榜樣，而不是為了榜樣而去做些什麼，何必非要給別人樹立榜樣。」胡軍言談間充滿處事智慧，魅力十足。