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趙麗穎也是「劉畊宏女孩」 毽子操跳到累趴彎腰

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎跳瘦身操相當認真。（取材自微博）
趙麗穎跳瘦身操相當認真。（取材自微博）

中國近幾月疫情再攀高峰，許多城市封城、社區封控，其中上海市已封城超過一個月，疫情仍相當嚴重。上海居民居家避疫，不少人上網看直播消磨時間，意外讓在抖音教跳體操減肥的劉畊宏暴紅，吸引一大批「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」，連知名女星趙麗穎都是粉絲。

趙麗穎工作室日前在微博上分享一段影片，影片中可以看到趙麗穎一身休閒打扮，穿著黑色上衣、灰色運動褲；她和數名工作人員一起跳著劉畊宏最近推出的「本草綱目」毽子操，儼然也是一位「劉畊宏女孩」。

趙麗穎跳毽子操。（取材自微博）
趙麗穎跳毽子操。（取材自微博）

影片中趙麗穎動作看起來挺標準，跳得相當認真，不過後來她跳著跳著，逐漸無力、僵硬，跳到一半就累到彎腰，顯然體力不支。工作室小編還在評論區裡補充，稱每天都看趙麗穎鍛鍊5個小時，幽默地自問一個月後能瘦多少斤；網友則搞笑建議，在旁邊看時準備零食、奶茶等。此外，有粉絲開玩笑，要劉畊宏幫趙麗穎增加運動量，提升體力。

趙麗穎跳毽子操，累到彎腰。（取材自微博）
趙麗穎跳毽子操，累到彎腰。（取材自微博）

其實，劉畊宏的健身操難度和強度都相當高，曾有女網友跳到隔天腿部痠痛不已、卵巢黃體爆裂出血，不少「災情」傳出，讓劉畊宏都在直播時喊話，要新手不要跳得太認真。

趙麗穎 疫情 封城

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