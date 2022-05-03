林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

息影已久的華語圈女神級影星林青霞，近年偶爾現身綜藝節目，並時不時發布新照片，每每引起話題。近期她分享一篇文章，並透露最近的日常，表示五歲的孫女已經學會了打麻將，還曬出幾張近照，引發網友熱議。

網易娛樂報導，林青霞公開近期照片，只見她身穿紅色長裙，腳踩涼鞋，一頭短髮顯得十分幹練。她坐在沙發上撫摸著愛犬，笑得十分開心，雖然已經67歲，身材和樣貌都維持得非常好，仍然相當優雅。

林青霞也分享文章，圍繞麻將展開，表示過去出國時，有導遊說非常羨慕中國人有很多經典武俠小說 ，沒想到林青霞卻說，「有麻將更幸福」。林青霞還提到，自己九歲的時候就上桌打麻將，而且玩得非常高興，媽媽不但不阻止，反而說這樣挺好，至少不會出去亂跑。

最近中國疫情 延燒，許多娛樂活動被迫取消，林青霞白天和家人打乒乓球，晚上會和女兒打牌，就連她5歲的孫女都迷戀上了麻將，而且一教就會，非常聰明。林青霞特意為孫女畫了打麻將的模樣，她坐在桌前，一手拿著瓶子，另外一手摸麻將，看上去有模有樣。

林青霞以鉛筆畫出5歲小孫女打牌的可愛模樣。（圖：林青霞提供）

林青霞分享了不少打麻將的趣事，提到老公邢李㷧送她「半山書房」，但她把房間變成了麻將房，每次閨密來她家打麻將，別人都輸了個底朝天，贏的卻是林青霞一人。林青霞還說，有一名閨密非常有錢，但每次打麻將輸錢都會不高興，弄得大家都不願意陪她打牌。對此，林青霞還勸她，「大家能夠陪妳打牌，就算是娛樂娛樂，沒必要讓自己不高興，得不償失」。