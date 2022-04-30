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袁立素顏現身醫院慰問病人 發福臉長白斑

娛樂新聞組／綜合報導
袁立臉上似乎還長了兩塊白斑，從側面看十分明顯。由此可見，袁立近年來一心都在公益上，對自己的外表已經無所謂。（取材自蓋飯娛樂／視頻）
袁立臉上似乎還長了兩塊白斑，從側面看十分明顯。由此可見，袁立近年來一心都在公益上，對自己的外表已經無所謂。（取材自蓋飯娛樂／視頻）

49歲女星袁立，日前出現在湖南某醫院看望病人，許久未見的她身形發福不少，臉上雙下巴明顯，皮膚也變黑了。

蓋飯娛樂報導，袁立在社交平台上曬出了一則視頻，視頻中，袁立身穿羽絨服，戴著黑框眼鏡，打扮相當樸素。她帶著工作人員來到湖南某醫院看望病人，並坐在床邊，詢問著病人的一些家庭情況，身上一點明星架子也沒有。

在醫院待了一會兒之後，袁立又去病人的家裡了解更多情況。摘下口罩露出素顏的袁立真的變了很多，臉上雙下巴明顯，皮膚也變黑了。不僅如此，袁立臉上似乎還長了兩塊白斑，從側面看十分明顯。

袁立近照曝光之後，引發網友熱議。很多人都稱讚袁立擁有菩薩心腸，願意幫助這麼多生活困難的人。也有人眼神好，表示袁立的現任老公就站在她旁邊。

照片中，袁立在進入醫院時，身邊站著一位戴眼鏡的男子，從身形上來看，確實很像她的三婚老公梁太平。

前段時間，有網友在社交平台上曬出袁立與現任老公同框的畫面。當時夫妻倆似乎是一起外出過情人節，袁立一頭短髮，雖然打扮樸素，但氣質出眾。而梁太平戴著灰色圍脖，面容看起來有些疲憊，他與袁立有著11歲的年齡差距，但就外表來說絲毫看不出來。

口罩

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