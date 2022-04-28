陳坤「風起」新劇砸穿央視底盤 廣告收視率都比它高

由陳坤、白宇主演的「風起隴西」，收視率一路下跌。（取材自微博）

陳坤和白宇主演的新劇「風起隴西」，4月27日晚上在央視播出，並且還連播兩集，但收視率卻一路下跌，廣告收視率可能都比「風起隴西」還高，引來外界關注。

綜合媒體報導，「風起隴西」這部劇是根據馬伯庸的同名小說 改編，講述的是三國時期發生的故事。三國題材的影視劇一直都是比較火的，這一次「風起隴西」請來了陳坤和白宇出演，從預告來看，質量也是可以的，雖然有不少人吐槽這部劇看起來比較黑，但是相信看了劇的人應該會對此有些改觀。

報導指出，熟悉這兩年收視率的觀眾應該都知道，央視是自帶高底盤的，一般晚上有劇播出的時候，收視率基本上都可以達到1，如果是比較好看的電視劇，那麼破2也是有可能的，比如之前播出的「人世間」成績就非常好。

報導說，所有的央視台裡，央視一套和央視8套都有著比較高的底盤，這兩部劇在播出的時候基本上都是名列前茅。只是大家沒有想到，近日播出的「風起隴西」中，央8收視率竟然一路下跌。收視曲線從7點開始到接近9點時，在兩個小時裡收視率最高是1.2，後來最低就到了0.5，下跌幅度有點恐怖。

之前就有觀眾戲稱，哪怕是央視播廣告，也比地方台播電視劇的收視率要高。報導指出，最恐怖的是這次「風起隴西」播出的狀況真的是不怎麼樣，甚至央視8套播廣告的時候，收視率還要偏高一點，等到「風起隴西」開播的時候，收視率就接著下跌了。

因此不少網友表示，「馬伯庸+陳坤+白宇三個人聚在一起，可以說是buff疊滿了」；也有網友表示「有一股神 祕力量。」2018年時，陳坤和倪妮主演的「天盛長歌」作為古裝大劇，可以說是備受期待，只是收視率實在是太差了，導致陳坤的風評不是很好。如今陳坤的新劇讓央視8套的底盤崩盤，又有網民準備開酸了。