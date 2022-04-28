曾江3任妻子皆是美人 曾被謝賢賞巴掌震驚娛樂圈

曾江(左)與第三任妻子焦姣，是演藝圈銀色夫妻典範。（取材自騰訊娛樂）

香港 資深演員曾江日前在香港尖沙咀一間防疫酒店過世，享年86歲。曾江縱橫演藝圈60餘載，演過不少經典作品，個人生活也精采，有過三段婚姻，3任妻子都是美人。

曾江第一任妻子是已故女星藍娣（張萊娣），兩人結婚十年育有一子，離婚後她和兒子定居加拿大。而離婚隔年，曾江就和專欄作家鄧拱璧結婚，育有一女曾慕雪，現為舞台劇 演員；不過這段婚姻也只維持10年。

1994年他娶了現任老婆焦姣，至今結縭近30年，恩愛如昔。接受西方教育的曾江，多年來維持看英文報紙、喝咖啡 習慣，但焦姣思想傳統，相處常有小摩擦。焦姣表示，兩人相處之道就是互相包容，因此一旦吵架，她說廣東話，曾江說國語，就吵不起來。

此外，曾江2015年與謝賢、胡楓以及Joe Junior一起拍攝無線旅遊節目「四個小生去旅行」。當年節目記者會上發生謝賢掌摑曾江事件，震驚香港娛樂圈。

港星曾江傳出陳屍防疫旅館。（本報資料照片）

謝賢在節目記者會上，稱曾江惹人煩而掌摑他，而夾在兩人中間的胡楓在旁勸阻時也不幸挨打，眼鏡被打飛，場面一度失控。多年後，謝賢自曝只是宣傳伎倆，聲稱和曾江其實好朋友，那時只是做戲。他表示，「怒摑」是四人一起商量過，最後決定由他「出手」。

另據網易娛樂報導，成龍聽聞曾江過世消息，在微博曬出兩人昔日合作的舊照悼念前輩：「在我的職業生涯中有很多佩服的人，曾江前輩就是其中一位。他的形象、演技與敬業精神，讓他成為行業中的常青樹，也成為我們這些後輩學習的榜樣。聽到消息很震驚，也很難過，願您安息。我們懷念您。」