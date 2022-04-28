我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

曾江3任妻子皆是美人 曾被謝賢賞巴掌震驚娛樂圈

娛樂新聞組／綜合報導
曾江(左)與第三任妻子焦姣，是演藝圈銀色夫妻典範。（取材自騰訊娛樂）
曾江(左)與第三任妻子焦姣，是演藝圈銀色夫妻典範。（取材自騰訊娛樂）

香港資深演員曾江日前在香港尖沙咀一間防疫酒店過世，享年86歲。曾江縱橫演藝圈60餘載，演過不少經典作品，個人生活也精采，有過三段婚姻，3任妻子都是美人。

曾江第一任妻子是已故女星藍娣（張萊娣），兩人結婚十年育有一子，離婚後她和兒子定居加拿大。而離婚隔年，曾江就和專欄作家鄧拱璧結婚，育有一女曾慕雪，現為舞台劇演員；不過這段婚姻也只維持10年。

1994年他娶了現任老婆焦姣，至今結縭近30年，恩愛如昔。接受西方教育的曾江，多年來維持看英文報紙、喝咖啡習慣，但焦姣思想傳統，相處常有小摩擦。焦姣表示，兩人相處之道就是互相包容，因此一旦吵架，她說廣東話，曾江說國語，就吵不起來。

此外，曾江2015年與謝賢、胡楓以及Joe Junior一起拍攝無線旅遊節目「四個小生去旅行」。當年節目記者會上發生謝賢掌摑曾江事件，震驚香港娛樂圈。

港星曾江傳出陳屍防疫旅館。（本報資料照片）
港星曾江傳出陳屍防疫旅館。（本報資料照片）

謝賢在節目記者會上，稱曾江惹人煩而掌摑他，而夾在兩人中間的胡楓在旁勸阻時也不幸挨打，眼鏡被打飛，場面一度失控。多年後，謝賢自曝只是宣傳伎倆，聲稱和曾江其實好朋友，那時只是做戲。他表示，「怒摑」是四人一起商量過，最後決定由他「出手」。

另據網易娛樂報導，成龍聽聞曾江過世消息，在微博曬出兩人昔日合作的舊照悼念前輩：「在我的職業生涯中有很多佩服的人，曾江前輩就是其中一位。他的形象、演技與敬業精神，讓他成為行業中的常青樹，也成為我們這些後輩學習的榜樣。聽到消息很震驚，也很難過，願您安息。我們懷念您。」

香港 舞台劇 咖啡

上一則

下個月當媽秀美背 孟耿如：老公先看過了

下一則

曾之喬擁靈魂伴侶 尊重老公辰亦儒不搞曖昧

延伸閱讀

「獨臂刀王」王羽告別式 3女兒齊聚：父親成就還有我們

「獨臂刀王」王羽告別式 3女兒齊聚：父親成就還有我們
港星曾江離世 當年被謝賢當眾賞巴掌 震驚演藝圈

港星曾江離世 當年被謝賢當眾賞巴掌 震驚演藝圈
「英雄本色」港星曾江陳屍防疫旅館 死因有待確定

「英雄本色」港星曾江陳屍防疫旅館 死因有待確定
港千萬富翁較前年銳減15% 逾7成人資產恢復疫前水平

港千萬富翁較前年銳減15% 逾7成人資產恢復疫前水平

熱門新聞

楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
水原希子揭發名製片梅川治男的離譜行徑。(取材自Instagram)

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

2022-04-20 23:41

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳