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50歲朱茵秀「皮囊」 網讚：不愧是紫霞仙子

娛樂新聞組／綜合報導
網友稱讚朱茵很會保養，都50歲了還可以演大女主。（取材自微博）
網友稱讚朱茵很會保養，都50歲了還可以演大女主。（取材自微博）

由朱茵主演的驚悚電影「皮囊」，4月26日發布一張海報，宣布該片正式殺青；有網友指出妖披人皮也太刺激，還有網友稱讚朱茵都50歲了還可以演大女主，不愧是「紫霞仙子」。

搜狐娛樂報導，「皮囊」一片由廉濤執導，朱茵和成泰燊領銜主演，該片將背景設置在人妖對立的古代，妖經常披著人皮禍害人間，並吸食人的陽壽來維持生命。朱茵飾演的是母親「蓮華」，她的兒子「英傑」被妖擄走後不知下落，思子心切的蓮華遂收養一子，給他起名叫「英寧」。誰知命運捉弄人，多年後，失蹤的英傑突然毫髮無損地回家，此後又發生了一系列詭異事件，一個塵封多年的驚天陰謀也逐漸被揭開。

電影「皮囊」一片殺表發布海報，有網友指出妖披人皮也太刺激。（取材自微博）
電影「皮囊」一片殺表發布海報，有網友指出妖披人皮也太刺激。（取材自微博）

「皮囊」的海報也極具視覺衝擊力，以鮮豔充滿危險性的紅色和令人心情沉重的黑色為主，上面還寫著「奪命換皮，母子情深」；不少網友看過以後都直言：「已經起雞皮疙瘩了。」

朱茵的紫霞仙子扮相，至今仍令人驚豔。（取材自劇照）
朱茵的紫霞仙子扮相，至今仍令人驚豔。（取材自劇照）

朱茵出生於1971年，20歲時主演首部電影「逃學威龍2」，並借此進入娛樂圈。1995年，她在電影「大話西遊之大聖娶親」中飾演「「紫霞仙子」」一角，不僅迷倒了電影中周星馳飾演的至尊寶，也迷倒了無數觀眾，塑造了經典銀幕形象。

「皮囊」其實並不是朱茵的第一部驚悚片，早在2018年上映的電影「古宅」中，她就挑戰了這類題材，她在片中同樣是飾演一名母親，和兒子一起經歷了一連串詭異事件。

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