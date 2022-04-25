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戲說重頭／王俊凱、張譯變身反盜拍檔 「重生之門」破劇荒

娛樂新聞組／綜合報導
由張譯(左)、王俊凱主演的「重生之門」是一部懸疑盜竊題材劇。（取材自微博）
由張譯(左)、王俊凱主演的「重生之門」是一部懸疑盜竊題材劇。（取材自微博）

由爆款劇「重生」導演楊冬執導，張譯、王俊凱主演的盜竊題材懸疑劇「重生之門」定檔4月29日播出，「重生之門」摒棄多數刑偵劇以「兇殺案」為主要呈現內容，採用「盜竊」新題材，希望能打破已有刑偵劇套路，帶起「清爽觀劇」新風尚。

揚子晚報報導，王俊凱在「重生之門」飾演出身「盜賊世家」的高智商大學生莊文傑，卻意外捲入「睡蓮」案，結識了由張譯飾演的警官羅堅，二人合作共同破獲多起離奇大案的故事。在調查案件過程中，多年前未告破的「洛神失竊案」再度進入大眾視野，這對「反盜拍檔」歷經波折後終於破案，成功捍衛正義、揭曉真相。

楊冬、張譯在「重生之門」中再度聯手，張譯所飾演的「秦馳」、「羅堅」都是警察，二者有微妙的共通之處：生性精明、思維敏銳、行動迅速。但由於角色設定、劇情差異，其表現方式又會有諸多不同。

從角色海報可以看出，王俊凱一改往日陽光積極的形象，表現出莊文傑因特殊的家庭出身、背負的心理傷痛而流露的壓抑狀態。

因錯過師父最後一通電話而自責多年的警察羅堅與「盜賊世家」出身的大學生莊文傑因「睡蓮案」意外結識，在之後的多起案件中又不斷產生交集。由於各自承受的內心傷痛，二人在面臨重要選擇時卻常常產生分歧，陷入對立僵局。最終他們將如何打破心中隔閡，攜手揭開真相？相信兩人的羈絆會成為大部分觀眾心裡的重要期待點。

作為少見的懸疑盜竊題材劇，「重生之門」集結了古董國寶、陳年舊案、燒腦推理、動作冒險等多樣內容，創新加入高科技的表達方法，將劇集與現實接軌。在劇情表達上，本劇多處隱藏伏筆，用「一脈貫通」的案件形式取代了單元劇的模式，層層串聯的講述更有利於留住觀眾。

預告中，劇情開篇從「18秒偷畫」的離奇案件入手，充分營造懸疑氛圍；「警察隊長」+「天才大學生」的探案拍檔吊足觀眾口味；正邪對抗、「反盜聯盟」等眾多新奇元素匯聚，用刑偵劇的新表達來吸引觀眾「入局」。

警察 導演

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