「對自己夠狠」 楊洋演軍旅劇 不談戀愛也火了

楊洋是「特戰榮耀」最大的看點。(取材自微博)

由徐紀周執導，楊洋、蔣璐霞、孟阿賽、蔣龍、李一桐等人主演的當代軍旅劇「特戰榮耀」正在熱播，觀眾評價呈兩極分化之勢：不喜歡的人表示「又是狂拽酷炫那一套」、「主角光環太過了」；也有網友表示，「熬過開頭越看越香」，還有不少劇迷表示「肉眼可見的辛苦」、「楊洋對自己夠狠」。

作為一線流量小生，楊洋無疑是「特戰榮耀」最大的看點。

羊城晚報報導，開播之前，該劇導演 徐紀周便在接受采訪時毫不諱言地表示，「特戰榮耀」是為畢業於解放軍藝術學院的楊洋量身打造的：「似乎每個文藝兵的內心都有一個特種兵的夢。我覺得這個英雄夢一直在楊洋的心裡頭。」

據悉，為了勝任角色，楊洋入組前便接受了高強度訓練，讓他原本纖瘦頎長的身材，健碩了不少，「倒三角」的身材肌肉 感十足，更加貼合角色。

報導說，跳出偶像劇、小甜劇的包圍圈，在硬核題材中尋找發揮空間，藉以磨煉演技、突破個人形象，近年來，軍旅劇成為部分流量藝人青睞的「轉型跳台」，例如李易峰主演了「號手就位」、黃景瑜主演了「愛上特種兵」，而肖戰主演的「王牌部隊」亦在此列。

「偶像明星+軍旅劇」的模式下，老套的角色和劇情也受到網友詬病——這類軍旅劇中的主角，往往是一水兒的「兵王」，他們往往「又強又傲又拽」，劇集成為「拽兵成長記」。

「特戰榮耀」也未能完全跳出窠臼：甫一入伍，楊洋飾演的燕破岳就成了「最亮眼」的存在，不過，「熬過了前幾集」的觀眾發現，燕破岳的光環沒能持續多久——進入軍營後，藏龍臥虎的戰友和領導讓燕破岳吃盡苦頭。

為了追求真實的戰場效果，「特戰榮耀」中的山地、熱帶雨林、城市巷戰以及沙漠作戰幾乎全都是實景拍攝。為此，劇組在中緬邊境 的騰沖以及迎江完成主要拍攝任務後，還北上敦煌完成沙漠戲分的拍攝。

「特戰榮耀」並沒有像其他「掛羊頭賣狗肉」的偶像化軍旅劇一般，以軍旅為背景，把主要劇情放在談戀愛上，而是選擇直接放棄談情說愛，拍一部硬核的軍旅劇。徐紀周表示，「談戀愛拍起來是最省事的」，並透露一開始的設計中，團參謀艾千雪（李一桐飾）和燕破岳有些情感萌芽，但在最終呈現中「連萌芽都剪掉了」。

「特戰榮耀」的幕後班底不容小覷，導演徐紀周曾執導過「打黑風暴」「殺虎口」「永不磨滅的番號」等軍警題材作品，而編劇馮驥曾操刀過爆款戰爭片「紅海行動」。此次，二人強強聯手把「特戰榮耀」拍得格外「任性」：45集的電視劇僅拍攝便耗時274天，可謂不惜人力物力成本。