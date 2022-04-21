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楊紫瓊跳躍多重宇宙換40套造型 看1部片抵百部

記者黃保慧／綜合報導
楊紫瓊在片中的功夫宇宙。（圖：双喜電影提供）
楊紫瓊在片中的功夫宇宙。（圖：双喜電影提供）

楊紫瓊在奇幻動作片「媽的多重宇宙」展現許多不同的造型，至少有40個不同的造型，包含「臥虎藏龍」俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等，甚至一天就換上10種不同的造型，也致敬不少電影，看一部抵百部片。

楊紫瓊在劇中跳躍於多個宇宙，兩名導演在打造女明星宇宙的造型時，努力研究王家衛電影；天馬行空塑造熱狗宇宙的時候，楊紫瓊吃了不少苦頭，日前還在社群曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。

楊紫瓊來到女明星宇宙。（圖：双喜電影提供）
楊紫瓊來到女明星宇宙。（圖：双喜電影提供）

除了楊紫瓊有千變萬化的造型，飾演女兒的史蒂芬妮許也有不少華麗打扮，尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」時，有粉紅貓王、貝果宇宙的女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮，參考不少韓流巨星的時尚風格，搭配史蒂芬妮許精湛的演技讓人看得目不轉睛。

最令人驚豔的還有電影手繪海報，是由台裔美籍插畫家詹姆斯簡（James Jean）所繪製，他曾為漫威跟DC等畫過漫畫封面，也為「銀翼殺手2049」與「水底情深」等電影海報操刀過，連BTS防彈少年團也相當喜歡他的畫風，並且與之聯名。

這次繪製「媽的多重宇宙」海報融入不少電影彩蛋，詹姆斯簡跟導演丹尼爾關同樣來自台灣的移民家庭，他相當理解那種文化跟自我探索中的分裂跟掙扎，丹尼爾關受訪也提到「媽的多重宇宙」就像一部自傳電影，因為當年全家移民紐約時，家裡也開了一家自助洗衣店，他長大後也很常回去那邊探望祖父。電影4月22日將上映。

電影 移民家庭 導演

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