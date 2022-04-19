秦昊「渣男人設」不怕不討喜 淚抱病兒演技炸裂

「親愛的小孩」中，秦昊（左）離異後，與謝可寅二婚。（圖：愛奇藝國際站提供）

中國演員秦昊主演新戲「親愛的小孩」，寫實劇情引發熱議，劇中他先是在家喝醉酒而錯過妻子生產，後又因熟睡聽不到女兒哭聲，渣男人設引起網友眾怒。為此，妻子伊能靜則在微博 發文力挺，表示秦昊不怕角色不討喜，也從不保護自己和角色，甚至會將情感挖得更深，相信觀眾會理解。

在「親愛的小孩」中，秦昊與飾演前妻的任素汐不敵現實層面而離異，導致只能在親生女兒面前當起「叔叔」，一幕抱著生病的女兒「飛高高」畫面，因心疼不捨，他只能輕輕搖晃，卻淚流滿面，該劇導演 胡坤形容，這場戲秦昊簡直是把心給掏出來，在場所有人一動也不動地盯著拍攝畫面，「是劇本、拍攝、剪輯最最難過的戲之一。」

儘管之前的渣男人設被罵爆，伊能靜在微博發文力挺老公秦昊：「看過秦先生那麼多戲，『親愛的小孩』是最難下筆的。人生哪裡有那麼多順風順水，不過是一地雞毛中努力過成孔雀。」

伊能靜表示當初看完劇本，就曾問過秦昊：「會不會不討喜？」秦昊回她：「演員不是來討喜歡的，演員就是如實的去糊塗去掙扎，去愛去碰撞。」相信觀眾能理解。

伊能靜指出：「有人說看完電視恐婚，我卻覺得正是因為如此婚姻才顯出了愛的珍貴性，在自我與彼此之間學會平衡，從一個人變成三個人。」