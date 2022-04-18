張蘭復合前夫 大誇汪小菲親爹 自嘲：我是好色之徒

汪小菲曾在微博曬出和大S、爸爸3人合照。（取材自微博）

台灣女星大S （徐熙媛）和汪小菲 離婚後，隨即復合20年前男友具俊曄 。汪母張蘭和前夫汪則翰離婚多年，近日直播被網友逼問「妳老公是誰啊？」沒想到她毫不顧忌回應「我老公是汪小菲的爸爸啊」，疑似復合前夫，掀起網友熱議。

綜合媒體報導，張蘭和第一任老公汪則翰離婚時，汪小菲年僅6歲；之後與攝影家田益賓一起共同生活了20幾年，感情非常穩定。日前，張蘭在直播中突然被問「老公是誰」，她秒答「我老公是汪小菲的爸爸啊，就是汪小菲親爹」，首度回應自己的感情，疑似已與前夫複合。

她還透露家人近況，稱丈夫現在身體不好在北京生活。她在直播時不斷誇獎汪小菲爸爸顏值很高「小菲的父親很帥，是個老帥哥！」並稱很喜歡汪小菲爸爸的樣子，調侃自己「我也是一個好色之徒」。

汪小菲的爸爸鮮少在鏡頭前露面。他2019年曾在微博曬出和大S、爸爸三人合照，並透露父親農曆生日正好在元宵節，合照中兩人五官、輪廓神似，就像是一個模子刻出來，當時網友曾讚「原來你爸那麼帥」、「父子好像」、「爸爸年輕時一定超帥」。

大S與具俊曄在餐廳用餐被網友拍到。（取材自微博）

具俊曄與大S同框照曝光 小S也在場

具俊曄與大S閃電結婚後，特地赴台相聚，日前也台北夜店完成DJ秀工作，小S特地上場力挺姊夫，近來有網友拍到三人現身米其林餐廳的背影。

網友在台北的米其林餐廳巧遇大S，而她的座位左右兩旁分別是老公具俊曄、妹妹小S，同桌的似乎還有其他人，看起來像是親友的聚會，不過網友只有拍到三人用餐的背影，這也是具俊曄來台後，難得見到與大S同框的畫面。